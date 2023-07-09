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溫網／逆轉勝中俄組合 謝淑薇女雙晉16強

記者曾思儒／ 綜合報導
謝淑薇(右)與捷克搭擋史翠可娃再傳佳績，圖為資料照。 （取材自推特）
謝淑薇(右)與捷克搭擋史翠可娃再傳佳績，圖為資料照。 （取材自推特）

台灣女網好手謝淑薇挑戰溫布頓女雙跨屆3連霸的腳步，再往前一步，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）第二輪演出逆轉勝，以3：6、6：2、6：4力退俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國楊釗煊，闖進第三輪（16強）。

謝淑薇2019年和史翠可娃打下溫布頓冠軍，隔年草地大滿貫因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭比利時梅騰絲（Elise Mertens）再捧金盃，去年因養傷整年免戰，今年將挑戰跨5年的另類3連霸。

台捷組合一下場就遭破發，首盤2度遭破發下以3：6讓出，所幸第二盤2度突破下以6：2扳平，決勝盤更是第一個破發機會就把握，最終就以6：4晉級，下戰將和日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi）搶8強門票。

溫布頓賽事再受雨勢影響，登場的台將只有謝淑薇完成女雙第二輪比賽，包括吳芳嫺的女雙第二輪、詹詠然的混雙首輪以及詹皓晴的混雙第一輪賽事，都延到第7日賽程續戰。

吳芳嫺和中國朱琳溫布頓聯手，首輪直落2拍下比利時組合波納凡屈爾（Ysaline Bonaventure）／扎涅夫斯卡（Maryna Zanevska），迎接個人溫布頓首勝；碰烏克蘭科斯洛娃（Kateryna Baindl）／澳洲薩維爾（Daria Saville），海峽組合雖3度遭破發，但也4度突破對手發球局，比賽暫停前取得5：4的領先，恢復比賽只要把握盤末發球局就能搶下首盤。

溫布頓 比利 澳洲

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