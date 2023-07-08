溫網史上最長比賽 橫跨2天5盤大戰 西西帕斯逆轉勝墨瑞

落敗的墨瑞（左）向西西帕斯（右）致意。（歐新社）

溫網史上比賽時間最長、或許也是最激動人心的一場比賽，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在橫跨兩天的五盤比賽中逆轉擊敗了墨瑞（Andy Murray）。

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36歲的墨瑞在6日晚間因11點宵禁 暫停比賽前，還有2：1的優勢。但在比賽7日重新開始後，西西帕斯在關鍵的第四盤搶七中擊敗墨瑞，逼進第五盤，由西西帕斯拿下，最終以7：6(3)、6：7(2)、4：6、7：6(3)、6：4獲勝。整場比賽持續了4小時40分鐘。

西西帕斯希望2023年的大滿貫賽有更佳表現；他之前打進澳網 決賽和法國公開賽8強。這次還將連續第三年晉級溫網第三輪。

此外，男女頭號種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和斯威雅蒂（Iga Swiatek）都快速擊敗對手晉級。

阿爾卡拉斯以6：4、7：6(2)、6：3三盤擊敗非種子選手法國選手穆勒（Alexandre Müller），晉級第三輪。一年前，阿爾卡拉斯在第四輪輸給了辛納（Jannik Sinner）。他若在第三輪擊敗25號種子賈里（Nicolás Jarry），將在第四輪面對澤瑞夫（Alexander Zverev）或貝雷蒂尼（Matteo Berrettini ）。

與此同時，斯威雅蒂以6：2、7：5直落二擊敗30號種子選手馬蒂奇（Petra Martić）。

女單二號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在與法國葛拉切娃（Varvara Gracheva）的比賽中開局不穩，首盤輸給對手；但在接下來兩盤拿下勝利，以2：6、7：5、6：2晉級第三輪。她將在8日迎戰非種子選手俄羅斯 的布林可娃（Anna Blinkova）。