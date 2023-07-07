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溫網／約克維奇宵禁前擊退瓦文卡 墨瑞5盤惜敗暗示最後一舞

中央社／ 倫敦7日電
約克維奇(右)以直落3擊潰老將瓦文卡(左)晉級第4輪。（美聯社）
約克維奇(右)以直落3擊潰老將瓦文卡(左)晉級第4輪。（美聯社）

世界排名第2的約克維奇今天趕在溫網宵禁前，以直落3擊潰老將瓦文卡晉級第4輪；地主「英國希望」墨瑞則在4小時40分的史詩大戰後落敗，他暗示自己在全英俱樂部的日子可能結束。

法新社報導，正邁向職涯第24個大滿貫冠軍的約克維奇（Novak Djokovic），今天以6-3、6-1、7-6 (7/5)戰勝38歲的瓦文卡（Stan Wawrinka）；約克維奇全場未遇破發點，並在球場晚上11時宵禁前15分鐘取勝，否則這場比賽將要隔天續戰。

今年36歲的約克維奇表示：「以瓦文卡的年齡來說，他表現非常出色—我們是兩個老傢伙了。」約克維奇此役追平山普拉斯（Pete Sampras）在溫網31連勝的紀錄，他下一戰對手將是波蘭的胡爾卡奇（HubertHurkacz）。

另一方面，世界排名第1，同時也是美國公開賽冠軍的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），也以6-4、7-6（7/2）、6-3擊敗排名84的法國選手穆勒（Alexandre Muller）；阿爾卡拉斯下一戰對手將是智利的賈瑞（Nicolas Jarry）。如果阿爾卡拉斯與約克維奇一路挺進，兩人最終可能在冠軍賽中對決。

墨瑞五盤惜敗西西帕斯，揮手告別觀眾。（ 路透）
墨瑞五盤惜敗西西帕斯，揮手告別觀眾。（ 路透）

至於「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在苦戰5盤後，最後輸給世界排名第5的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。墨瑞在賽後坦承不知自己是否會重返溫網。今年也是36歲的墨瑞，自2017年在溫網殺進8強賽後，就沒有進過大滿貫賽的第二周。

墨瑞賽後坦承不知自己是否會重返溫網。（Getty Images）
墨瑞賽後坦承不知自己是否會重返溫網。（Getty Images）

約克維奇 宵禁

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