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網球／雨神攪局溫布頓賽程大亂 英國地主選手演出驚奇

中央社／倫敦6日綜合外電報導
英國網球選手布羅迪6日逆轉擊敗世界排名第4的挪威好手路德後，開心地慶祝。（美聯社）
英國網球選手布羅迪6日逆轉擊敗世界排名第4的挪威好手路德後，開心地慶祝。（美聯社）

溫網受大雨影響賽程大亂，持外卡參賽的地主選手布羅迪逆轉擊敗世界排名第4的挪威好手路德；「英國希望」莫瑞則在次輪因比賽打到太晚而暫停前，以2比1領先希臘好手西西帕斯。

大滿貫溫布頓網球錦標賽的前3天，因為倫敦的雨勢讓許多比賽被迫延期，這意味著到了比賽第4天，還有17場首輪的比賽有待完成。

英國選手布羅迪（Liam Broady）成為男單目前為止最大的驚奇，因為持外卡參賽的他，與大會第4種子、挪威好手路德（Casper Ruud）鏖戰5盤後獲勝晉級。

左手持拍的布羅迪，世界排名僅142名，他在中央球場（Centre Court）瘋狂的地主球迷面前，以6比4、3比6、4比6、6比3、6比0逆轉擊敗路德。

近5次大滿貫賽事3度打進決賽的路德，2022年在法國網球公開賽、美國網球公開賽獲得亞軍，上個月又在法網再度拿下亞軍，而布羅迪生涯至今的世界排名從未進到前100名。

布羅迪賽後在場邊接受訪問時說：「在溫網中央球場亮相是讓人非常緊張、興奮的經歷。但從我5歲開始，這就一直是我的夢想。」

過去兩度在溫網奪冠的36歲老將莫瑞（Andy Murray），身上已有部分金屬的人工髖關節，但在次輪對上西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的比賽因為打到晚上11點被迫暫停，以6比7（3比7）、7比6（7比2）、6比4取得領先

少有球員能像此刻的莫瑞一樣，打出那麼戲劇化的比賽，他與大會男單第5種子西西帕斯的交鋒，讓一票球迷驚呼連連。

生涯拿過3座大滿貫冠軍的瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka），稍早以6比3、4比6、6比4、6比2淘汰大會第29種子、阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），接下來將在男單第3輪對上塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

瓦林卡7日將首度在草地比賽，對上要爭取個人溫網第5冠的喬科維奇，兩人過去26次交手，瓦林卡輸掉其中20場，但他曾於2015年的法網、2016年的美網擊敗喬帥拿下冠軍。

瓦林卡說：「我很高興今天能贏球，這是場精彩的比賽，也很榮幸將和喬科維奇再次碰頭，但我認為要在溫網奪冠的機會是0。」

「在我的職業生涯中，在大滿貫溫網與他交手都以輸球收場，希望這次能打出有競爭力的比賽，但若你們看看最近我們的交手紀錄，我是沒有機會（獲勝）的。」

尋求衛冕女單冠軍的哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）以6比2、7比6（7比2）擊敗法國女將柯爾妮（Alize Cornet）闖進第3輪。

烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）在當了媽媽後重回賽場，繼續為夢想征戰的她，以6比1、1比6、6比1擊敗比利時的梅丹斯（Elise Mertens）同樣晉級到第3輪。

法網 哈薩克 烏克蘭

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