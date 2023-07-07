迎戰約帥 瓦文卡笑說不太期待約克維奇「記仇」：他可是搶走我2座大滿貫

38歲的瑞士名將瓦文卡相隔7年重返溫布頓第三輪。歐新社

38歲的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）是今年溫布頓 男單128籤中的最老選手，他也持續寫下勵志故事，6日第二輪以6：3、4：6、6：4、6：2拍下23歲的阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），相隔7年重返溫布頓第三輪，下一戰就要面對尋求連霸的塞爾維亞好手約克維奇 （Novak Djokovic）。

「很久沒在大滿貫贏兩場，很開心在這裡，回到更好水準。」花2小時又34分鐘打下勝利的瓦文卡說。

瑞士名將生涯握有3座大滿貫，分別是2014年澳網、2015年法網 和2016年美網，是少數能突破網壇「3巨頭」制霸局面的選手，只差溫布頓冠軍就可以完成生涯「全滿貫」，但他2015年打進草地大滿貫8強後，後續最佳成績只有贏1場，今年連勝2場已是7年來最佳成績。

第三輪將和約克維奇上演話題對決，瓦文卡賽後在場上被問到心情，他笑說自己可不是太期待這場交鋒，逗樂了第三球場的觀眾。

早一天晉級的約克維奇，對於第三輪可能遭遇瓦文卡倒是十分期待，他還「記仇」的說，瓦文卡可是從自己手中搶走2座大滿貫的對手，「他從我手中奪走2座大滿貫，這是他扮演的角色，兩度大滿貫決賽擊敗我。」瓦文卡的法網和美網金盃都是決賽擊敗約克維奇，不過生涯對決約克維奇仍以20勝6敗占上風。

開玩笑後的溫布頓衛冕冠軍也提到，很喜歡瓦文卡，也受到瑞士好手很多啟發，「他快40歲了，還可以保持強壯，不是很多人能做到這一點。」