溫網／神奇逆轉退種子 烏克蘭女將：不敢去想家鄉慘況

烏克蘭女將柯莉塞娃晉級溫網次輪。（Getty Images）

烏俄戰爭已超過一年，戰事仍未平息，烏克蘭 女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）在溫布頓 網球賽首輪上演驚奇逆轉、3盤拍下列第8種子的希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）後透露，球場上遇到狀況時不能去想家鄉的畫面，因為自己並非身處和同胞相同的可怕處境。

21歲的柯莉塞娃目前世界排名36，她不只一次在公開場合提到烏克蘭狀況，盼外界能投入更多專注。溫布頓首輪面對莎卡瑞，她首盤吞下「鴨蛋」，但在25分鐘的首盤後脫胎換骨，反以0：6、7：5、6：2逆轉晉級。

奪勝後的柯莉塞娃表示，仍為掙扎中的同胞感到痛心，「他們別無選擇，正在死去。」她還透露，在場上遇到狀況、自己感到緊張時，想到烏克蘭的畫面完全沒有幫助，因為自己無法像同胞如此過活，「但這有時這對我有幫助，所以我非常腳踏實地，就像我在這裡，站在地上，而非空中。」

去年溫布頓就因制裁俄羅斯發動戰爭，取消俄羅斯和白俄羅斯 選手參賽，今年溫布頓再度開放兩國選手參賽，不過就和其他大滿貫相同，兩國的國旗、符號或標誌都不會出現在賽場。

上月法網，柯莉塞娃首輪輸給白俄名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後拒絕握手，遭球迷噓聲以待，溫布頓奪勝的她再次強調，球迷的反應讓人無法理解，「顯然這裡給的支持完全不同，我很開心比賽中和賽後得到的力量。」

不只球迷幫忙，連老天也讓柯莉塞娃得到喘息空間，這場比賽因雨兩度暫停，柯莉塞娃提到，自己情緒太滿，兩次因雨暫停時都有透過大哭宣洩情緒，透露對比賽已經絕望的她說：「我覺得我已經接受輸掉比賽的事實，心境轉換後覺得，這不會是世界對我最糟的事，就算我輸球，世界也不會因此毀滅。」