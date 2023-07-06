溫網／曾上廁所暫停8分鐘惹怒墨瑞 西西帕斯：我們都忘了

西西帕斯經過5盤大戰闖過溫布頓第一關，第二輪就要面對地主「英國希望」墨瑞。（Getty Images）

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）經過5盤大戰闖過溫布頓 第一關，第二輪就要面對地主「英國希望」墨瑞（Andy Murray），兩人曾有的過節也再提起，但西西帕斯強調說，相信墨瑞已經忘記這些插曲。

兩人2021年美網首輪上演的「跨世代對決」打滿五盤、歷時將近5小時，最終西西帕斯逆轉迎接勝利，但墨瑞直言，西西帕斯申請醫療暫停，第四盤尾聲還去上廁所長達8分鐘，都是影響比賽的小動作，對這對希臘好手「失去尊敬」。

相隔2年，西西帕斯和墨瑞又將在大滿貫碰頭，這場第二輪話題對決將被安排在中央球場。

「我認為這件事很久以前就解決了，我們在拉沃盃有一起當隊友，我已經忘記這件事，他也是如此。」西西帕斯首輪戰勝奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）後強調，個人對墨瑞十分尊敬，地主好手締造許多網壇功績，「我很期待這次對決。」

24歲的西西帕斯還沒登上過溫布頓中央球場，36歲的墨瑞則是2013年和2016年在中央球場舉起金盃，今年他首戰也是在同個球場，且因西西帕斯和汀恩的比賽打了2天，讓墨瑞有多一天的休息時間。

名列第5種子的希臘名將表示，墨瑞是強勁對手，且擅長草地賽，還會有滿場球迷支持，但自己也不是第一次遇到這樣狀態，會做好迎戰準備。