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溫網／約克維奇大滿貫350勝到手 斯威雅蒂晉第3輪

體育新聞組／綜合報導
約克維奇溫網晉第三輪。（路透）
約克維奇溫網晉第三輪。（路透）

溫布頓網球錦標賽第二輪比賽，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）5日擊敗澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），成為史上第3位贏得350場大滿貫單打比賽的球員。波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）則以6：2、6：0直落二，擊敗西班牙選手托摩（Sara SorribesTormo），順利晉級第三輪。

中央社引述法新社報導，約克維奇以6：3、7：6（7：4）、7：5淘汰湯普森，晉級溫網第三輪，下場將對決阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry）或瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）。

約克維奇本役拿下生涯第350場大滿貫單打勝利，不僅是史上第3位贏得這個勝場數的球員，也是現役球員中唯一。

此前，瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）在大滿貫贏得369勝，美國網球女將小威廉絲（SerenaWilliams）共拿下365勝，兩人皆已在去年退休

此外，斯威雅蒂在2023年賽季已贏得40場勝利，她曾拿下美網及法網女單后冠，在本屆溫網貴為頭號種子，但她迄今溫網最佳成績是在第四輪止步。

斯威雅蒂將於溫網第三輪對決法國選手派瑞（DianeParry），或是克羅埃西亞選手馬蒂奇（PetraMartic）。

波蘭籍世界球后斯威雅蒂晉級溫網第三輪。（路透）
波蘭籍世界球后斯威雅蒂晉級溫網第三輪。（路透）
約克維奇溫網晉第三輪。（美聯社）
約克維奇溫網晉第三輪。（美聯社）

約克維奇 澳洲 退休

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