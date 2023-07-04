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溫網／費德勒重回中央球場 墨瑞：網壇皇室為我鼓掌

記者曾思儒／即時報導
墨瑞在費德勒見證下闖過首輪。（路透）
墨瑞在費德勒見證下闖過首輪。（路透）

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）5日凌晨在中央球場迎接今年溫布頓首場勝利，且是以6：3、6：0、6：1的主宰比分拍下同胞佩尼斯頓（Ryan Peniston），在「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和凱特王妃見證下晉級。

「回到中央球場打球的感覺不可思議，我一開始還很緊張。」墨瑞分享說，一開賽他就想打出最好表現，但卻打得有些猶豫，直到破發成功後才找到節奏和感覺，直落3拍下持外卡參賽的對手。

這場勝利的見證者包括費德勒和凱特王妃，費德勒更是以溫布頓8座冠軍身份，在中央球場第一場開戰前接受大會表揚，之後就在包廂中欣賞比賽。

「有皇室成員，以及網壇的皇室在場，感覺很不可思議。」墨瑞笑說，能有過去長期對手費德勒的支持十分特別，「上一次我在場上，他在觀戰已經是倫敦奧運，他在瓦林卡（Stan Wawrinka）的包廂，是我的對手，所以今天我打出好球時看到他鼓掌的感覺很好。」

墨瑞是溫布頓2013年和16年冠軍，今年首輪奪勝後在草地大滿貫紀錄累積到61勝12敗，不過第二輪對手就不好打，將遭遇希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）勝家。

地主希望提到，今年進入溫布頓的身體狀況很好，是很正向的訊息，「過去幾年對我是很大的挑戰，所以我希望我身體準備好，有很好的表現。」

費德勒以溫布頓8座冠軍身份，在中央球場第一場開戰前接受大會表揚。（新華社）
費德勒以溫布頓8座冠軍身份，在中央球場第一場開戰前接受大會表揚。（新華社）

溫布頓 凱特 奧運

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