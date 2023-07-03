我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城西南部社區發生大規模槍擊案 4死4傷 槍手落網

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

溫網／美國內戰爆冷門 第7種子高芙出局：我顯然不夠好

記者曾思儒／即時報導
第7種子高芙溫網首輪遭淘汰。(路透)
第7種子高芙溫網首輪遭淘汰。(路透)

溫網首日上演的「美國內戰」爆出小冷門，珂寧（Sofia Kenin）以6：4、4：6、6：2拍下名列第7種子的同胞高芙（Coco Gauff），讓高芙成為最早落馬的大種子選手。

珂寧目前排名雖在百名外，但2020年澳網打下冠軍，世界排名最高曾到第4位，這次從會外賽連過3關，會內首輪更拍下同胞好手，「這意義重大，我覺得今年未必是低谷，對我來說可以說是回歸的一年，今年我的開局表現很好，打得很好，我有預感今年對我來說會是很好的一年。」

高芙2019年在溫布頓寫下歷史，以15歲的年紀打進會內賽，首輪更擊敗7座大滿貫冠軍大威廉絲（Venus Williams），今年不過19歲的她提到，知道有會外賽3場勝利的珂寧會很有信心，且自己沒有施加太多壓力給對手，「她還那麼年輕，我相信就她今天的打球內容，不用太久她就能回到這個水準。」

珂寧今年也不過24歲，21歲打下澳網冠軍時，她第四輪正是拍下高芙；相隔3年的大滿貫再碰頭，勝家同樣是珂寧，這也是她生涯第10度擊敗世界前10的選手。

高芙提到，對手雖是大滿貫得主，但現在正處於職業生涯低谷，「所以我知道她會充滿動力，這就取決於我自己的表現，我有時做得不錯，但顯然還不夠。」

澳網 溫布頓

上一則

NBA／普拉里降薪留快艇 衛斯特布魯克「合約降幅」創紀錄

延伸閱讀

葉倫訪中國談什麼？學者：北京關切關稅、技術壓制問題

葉倫訪中國談什麼？學者：北京關切關稅、技術壓制問題
溫網／雨神攪局不影響 斯威雅蒂輕取中國女將開紅盤

溫網／雨神攪局不影響 斯威雅蒂輕取中國女將開紅盤
遭香港國安處通緝 美國港人組織總監：絕不低頭

遭香港國安處通緝 美國港人組織總監：絕不低頭
約克維奇溫網首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進

約克維奇溫網首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往