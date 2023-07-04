溫網／約克維奇開門紅 斯威雅蒂摘金花

約克維奇瞄準溫網5連霸。（路透）

塞爾維亞網球名將約克維奇 （Novak Djokovic）3日在溫布頓 網球錦標賽首輪直落三擊敗阿根廷好手卡席恩（Pedro Cachin），順利晉級第二輪，朝生涯第24座大滿貫金盃的目標邁進。

中央社引述法新社報導，約克維奇對決男單世界排名60多名的卡席恩，以6：3、6：3、7：6（7：4）直落三取勝，全程耗時2小時12分鐘。

約克維奇這次將尋求生涯第8座溫網冠軍，以及打平紀錄的第24座大滿貫金盃，他力圖追平澳洲 女子退役名將寇特（Margaret Court）的紀錄，與她並列坐擁最多大滿貫金盃的球員。

36歲的約克維奇已經拿下過去4屆溫網冠軍，自2013年決賽以來，從未在溫布頓中央球場失利，他將於第二輪賽事迎戰澳洲選手湯普森（Jordan Thompson）。

此外，今年溫布頓首戰雖被雨神打擾，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）仍維持自己節奏，以6：1、6：3輕取中國女將朱琳，為草地大滿貫開出紅盤。

世界排名34的朱琳，第一局下場就曾逼出球后破發點，但斯威雅蒂不但瓦解危機，還直接連拿11分，一口氣取得局數3：0領先，並以6：1先下一城。第二盤比賽雖因雨勢一度中斷，全場擊出22記致勝球的波蘭球后仍以6：3拿下勝利。

上月剛在法網迎接生涯第3座紅土大滿貫的斯威雅蒂，草地是她最不擅長的場地，澳網打進過4強、美網更在去年登頂的她，過去溫布頓最佳戰績是2021年的第四輪，草地賽場的勝率也遠遠不及紅土和硬地，今年是否能突破，成外界關注焦點。

斯威雅蒂開戰前曾提到，草地賽季很短暫，若以整個年度來看，很難特別去思考草地賽季，但相信若有更多草地賽場出賽紀錄，自己可以愈打愈好，「當然適應草地是很棘手的事情，因為妳法網打得很好，這會讓妳有更少時間準備溫布頓。」