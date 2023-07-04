溫網／大威摔傷止步首輪 壞小子退賽

網球名將大威廉絲受傷，不敵產後復出的史維托莉娜。（美聯社）

賽前才喊話想戰到破紀錄50歲的美國網球名將大威廉絲（Venus Williams），在個人第24屆溫布頓 錦標賽，首輪首盤2：0領先，第3局上網時卻重摔，雖然帶傷堅持完賽，仍以4：6、3：6不敵產後復出的史維托莉娜（Elina Svitolina）。此外，去年在溫布頓打進生涯第一場大滿貫決賽的澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）也因手腕韌帶撕裂退出比賽。

首盤第3局，大威在底線對攻中主動上網試圖改變局面，但面對史維托莉娜高吊球回追打出反手截擊後滑倒重摔落地。「草本來就很滑，你總會在某個時刻摔倒。對我來說只是運氣不好。」大威說。她還表示，在球場上這些事無論是情感、精神、身體面都很難接受。

此外，28歲的基里洛斯原本是男單30種子，他透過社群宣布退賽，「我很難過地宣布，我必須退出今年溫布頓。」他原本就有膝傷問題，今年在上約打了一場比賽，上周在馬約卡準備時又傷了手腕。

「經過手術後，我盡最大努力準備，想再一次踏上溫布頓，在這段期間，我在馬約卡感覺到手腕有些痛。」基里洛斯表示，小心起見，他接受進一步檢查，沒想到手腕不適竟是韌帶撕裂，他無奈說：「我用盡一切努力想上場，而我要失望的宣布，我在溫布頓前沒有足夠時間來準備。」

今年3場大滿貫都沒能參與的基里洛斯，最後宣告「我會回來的」，並感謝所有球迷的支持。