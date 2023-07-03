我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博富豪榜：馬斯克上半年賺966億 贏了查克柏格

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

溫網／雨神攪局不影響 斯威雅蒂輕取中國女將開紅盤

記者曾思儒／即時報導
波蘭「世界球后」斯威雅蒂溫網開紅盤。(路透)
波蘭「世界球后」斯威雅蒂溫網開紅盤。(路透)

今年溫布頓首戰雖被雨神打擾，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）仍維持自己節奏，以6：1、6：3輕取中國女將朱琳，為草地大滿貫開出紅盤。

世界排名34的朱琳，第一局下場就曾逼出球后破發點，但斯威雅蒂不但瓦解危機，還直接連拿11分，一口氣取得局數3：0領先，並以6：1先下一城。第二盤比賽雖因雨勢一度中斷，全場擊出22記致勝球的波蘭球后仍以6：3拿下勝利。

上月剛在法網迎接生涯第3座紅土大滿貫的斯威雅蒂，草地是她最不擅長的場地，澳網打進過4強、美網更在去年登頂的她，過去溫布頓最佳戰績是2021年的第四輪，草地賽場的勝率也遠遠不及紅土和硬地，今年是否能突破，成外界關注焦點。

斯威雅蒂開戰前曾提到，草地賽季很短暫，若以整個年度來看，很難特別去思考草地賽季，但相信若有更多草地賽場出賽紀錄，自己可以愈打愈好，「當然適應草地是很棘手的事情，因為妳法網打得很好，這會讓妳有更少時間準備溫布頓。」

再度以世界第一身分來到溫布頓，斯威雅蒂也更習慣「球后」頭銜。她透露，去年曾因世界第一的身份讓自己進入溫布頓時十分緊張，不過從中也學習到許多寶貴經驗，希望今年能有更好表現。

溫布頓 法網 澳網

上一則

NBA／灰狼送上超頂級合約 愛德華5年最高2.6億元

延伸閱讀

約克維奇溫網首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進

約克維奇溫網首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進
溫網／去年打進決賽 澳洲「壞小子」最後一刻腕傷退賽

溫網／去年打進決賽 澳洲「壞小子」最後一刻腕傷退賽
溫網開打 約克維奇挑戰5連霸「我有這樣的動力，也準備好了」

溫網開打 約克維奇挑戰5連霸「我有這樣的動力，也準備好了」
溫網／大威43歲24次參賽 首次出征時 現任球后還沒出生

溫網／大威43歲24次參賽 首次出征時 現任球后還沒出生

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往