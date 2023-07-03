溫網／雨神攪局不影響 斯威雅蒂輕取中國女將開紅盤

波蘭「世界球后」斯威雅蒂溫網開紅盤。(路透)

今年溫布頓 首戰雖被雨神打擾，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）仍維持自己節奏，以6：1、6：3輕取中國女將朱琳，為草地大滿貫開出紅盤。

世界排名34的朱琳，第一局下場就曾逼出球后破發點，但斯威雅蒂不但瓦解危機，還直接連拿11分，一口氣取得局數3：0領先，並以6：1先下一城。第二盤比賽雖因雨勢一度中斷，全場擊出22記致勝球的波蘭球后仍以6：3拿下勝利。

上月剛在法網 迎接生涯第3座紅土大滿貫的斯威雅蒂，草地是她最不擅長的場地，澳網 打進過4強、美網更在去年登頂的她，過去溫布頓最佳戰績是2021年的第四輪，草地賽場的勝率也遠遠不及紅土和硬地，今年是否能突破，成外界關注焦點。

斯威雅蒂開戰前曾提到，草地賽季很短暫，若以整個年度來看，很難特別去思考草地賽季，但相信若有更多草地賽場出賽紀錄，自己可以愈打愈好，「當然適應草地是很棘手的事情，因為妳法網打得很好，這會讓妳有更少時間準備溫布頓。」

再度以世界第一身分來到溫布頓，斯威雅蒂也更習慣「球后」頭銜。她透露，去年曾因世界第一的身份讓自己進入溫布頓時十分緊張，不過從中也學習到許多寶貴經驗，希望今年能有更好表現。