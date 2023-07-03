溫網／去年打進決賽 澳洲「壞小子」最後一刻腕傷退賽

澳洲「壞小子」基里洛斯退出溫網。（Getty Images）

去年在溫布頓 打進生涯第一場大滿貫決賽，澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今年卻無法再複製甚至挑戰佳績，他在開打前一刻宣布，因手腕韌帶撕裂退出比賽。

28歲的基里洛斯原本是男單30種子，他透過社群宣布退賽，「我很難過地宣布，我必須退出今年溫布頓。」他原本就有膝傷問題，今年在上約打了一場比賽，上周在馬約卡準備時又傷了手腕。

「經過手術後，我盡最大努力準備，想再一次踏上溫布頓，在這段期間，我在馬約卡感覺到手腕有些痛。」基里洛斯表示，小心起見，他接受進一步檢查，沒想到手腕不適竟是韌帶撕裂，他無奈說：「我用盡一切努力想上場，而我要失望的宣布，我在溫布頓前沒有足夠時間來準備。」

今年3場大滿貫都沒能參與的基里洛斯，最後宣告「我會回來的」，並感謝所有球迷的支持。

基里洛斯原本的溫布頓首戰今天就要登場，對手是持外卡的比利時好手葛芬（David Goffin），臨時退出後位置將由「幸運落敗者」取代。

今年「壞小子」場外新聞比場上更多，5月時他因母親偷走他的車鬧上版面，2月承認對前女友有動手但避免遭判刑，先前還在Netflix推出的網球紀錄片《Break Point》坦承有心理健康 問題，2019年住進過精神病房。