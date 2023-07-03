溫網開打 約克維奇挑戰5連霸「我有這樣的動力，也準備好了」

約克維奇目標打下今年冠軍。（美聯社）

今年已打下澳網和法網 金盃的塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），生涯累積23座大滿貫已經是男選手紀錄，但溫布頓 開打前他透露，仍渴望奪下更多做大滿貫金盃。

雖退下「世界球王」寶座，約帥在溫布頓仍有輝煌成績，36歲的他今年將挑戰第8座草地大滿貫金盃，且是尋求另類的「5連霸」。

溫布頓2020年曾因新冠肺炎疫情取消舉辦，等於近5年只舉辦4次，這4次的男單冠軍都是約克維奇，今年他若能延續連勝紀錄，24座大滿貫將追平女網傳奇寇特（Margaret Court），8座溫布頓冠軍也將追上「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和穆迪（Helen Wills Moody），和紀錄保持人「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）只差1冠。

在擔任中央球場開幕戰的約帥，正式開打前強調，渴望更多大滿貫和各種網壇成就，「只要有這樣的動力，我知道我有能力在高水準中競技。」約帥成為各種紀錄的締造者，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也形容，約帥成就十分「非凡」。

約帥還透露，上月法網奪冠後沒幾天，自己就在思考草地賽事如何準備、什麼事該做到位，繼續推進紀錄的動機強烈。

原本的網壇「三巨頭」，費德勒已退休，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在法網前宣布因身體狀況缺席大滿貫賽，36歲的約帥卻沒停下腳步的跡象，他的23座大滿貫有11座是30歲後拿下，今年溫布頓若能再登頂，除是生涯第35場大滿貫決賽，也會讓他成為網球公開化年代後的最年長大滿貫冠軍。