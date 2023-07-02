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溫網／43歲、第24次參賽 大威想戰到破紀錄50歲

記者曾思儒／即時報導
美國傳奇大威廉絲。（美聯社）
美國傳奇大威廉絲。（美聯社）

年度草地大滿貫溫布頓美東時間2日點燃戰火，中央球場的首日賽程由尋求連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）打頭陣，第2場就是由美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）強碰產後回歸的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina），成首日賽程的另場話題對決。

大威已經43歲，明天將是她生涯第24度參加溫布頓；當她1997年首度參加草地大滿貫時，目前波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）還沒出生。

2000年大威首度打下溫布頓冠軍，2001年、05年、07年和08年再度登頂，草地是她生涯最成功的賽場，且她強調還沒有像妹妹小威廉絲（Serena Williams）一樣的退休想法，說不定可一路打到50歲。

「這是前無古人的事情，所以如果有人可能做到，就是我。」大威笑說。

「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）2003年打下溫布頓混雙冠軍時是46歲，3年後，她選擇在50歲生日前退役，大威想突破紀錄還有段時間。

目前世界排名554的大威，今年泰半時間和大腿傷勢對抗，出賽場次一隻手數得出來，但她強調，大滿貫對自己有特殊意義，尤其是溫布頓。

大威甚至還能記得26年前首度參賽的情景，「我第一次來這，連續下了5天的雨，我們就是散坐在休息室裡，等待上場。」大威笑說，這是很有趣的起點，「我沒有絲毫期待，但現在，感覺有些不同了。」

明天將是大威2017年後首度在中央球場出賽，將和持外卡的史維托莉娜對陣的她喊說：「太酷了，來吧！」

溫布頓 退休 烏克蘭

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