我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

溫網／練習賽贏了約克維奇 墨瑞家鄉出戰打強心針

記者曾思儒／即時報導
「英國希望」墨瑞。（路透）
「英國希望」墨瑞。（路透）

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）走過職網生涯低谷，今年溫布頓前和尋求連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）進行切磋，練習賽還以6：2贏下一盤，讓他對明天點燃戰火的草地大滿貫增添不少信心。

2019年1月，墨瑞和小約也曾在墨爾本進行練習賽，當時髖部不適的墨瑞在上千球迷觀看下慘敗，12局中輸掉10局，戰況由小約一面倒掌握；4年後，兩人在溫布頓14球場的交手，吸引全英俱樂部上百名會員和賓客觀看，墨瑞就打出競爭力，不但拿下首盤，時間到前還在第二盤取得2：1領先。

「我練習做得很不錯。」首戰將在溫布頓第2日上場的墨瑞笑說，還記得前一次和小約一起對鍊是去年9月的拉沃盃，「在更之前已經是很久以前，我已經不記得確切時間，或許是澳網，我有髖部問題，我猜想可能就是上一次我們一起練習。」

經過數字動刀，裝了金屬髖關節的墨瑞狀況逐漸回升，目前排名已到世界第39，今年放棄紅土直接為草地賽季準備的他也提到，很開心能處在現在位置，自己也十分享受球場，以及和許多頂尖好手一同練習。

墨瑞還透露，和小約多次對練外，有時也會和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）一起對打，不過和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是從2007年後就不曾一起訓練。

「納達爾，我和他一起練習過幾次，但我不認為納達爾和約克維奇有一起練過。」墨瑞笑說，他和小約關係就不同，就算在大滿貫相遇也能一起練習，「回到球場，再和他一起打球的感覺很棒。」

納達爾 溫布頓 約克維奇

上一則

溫網／戰爭太勉感 白俄名將莎芭蓮卡宣告「不答政治問題」

下一則

溫網／約克維奇挑戰費德勒8冠紀錄 瞄準54年首個「年度全滿貫」

延伸閱讀

溫網官方畫像集結15球星 沒有「英國希望」墨瑞：根本災難

溫網官方畫像集結15球星 沒有「英國希望」墨瑞：根本災難
新球王「小蠻牛」各數據認證 約克維奇是奪冠最大熱門

新球王「小蠻牛」各數據認證 約克維奇是奪冠最大熱門
網球／連勝終止不減「英國希望」信心 墨瑞：溫布頓沒問題

網球／連勝終止不減「英國希望」信心 墨瑞：溫布頓沒問題
網球／英國希望回來了 墨瑞草地賽有望「背靠背」奪冠

網球／英國希望回來了 墨瑞草地賽有望「背靠背」奪冠

熱門新聞

普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
塞爾蒂克隊今天正式介紹明星前鋒波爾辛吉斯（中）成為「」綠衫軍」一員。(美聯社)

NBA／一度以為無緣加盟綠衫軍 波爾辛吉斯睡醒好驚喜

2023-06-30 11:54
湖人新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）。（美聯社）

NBA／稱詹姆斯老了惹議 湖人新秀：永遠不會對他不尊重

2023-06-28 18:08

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸