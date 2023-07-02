溫網／戰爭太勉感 白俄名將莎芭蓮卡宣告「不答政治問題」

白俄羅斯名將莎芭蓮卡。（路透）

去年因烏俄戰爭無法參加溫布頓 ，白俄羅斯 名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今年終於重返草地大滿貫，她在正式開戰前也打了「預防針」，強調比賽期間不會談論任何戰爭相關的話題，只願意提個人球場上的表現。

「我不會談論政治，我在這只講網球，請尊重這一點。」莎芭蓮卡在賽前舉辦的記者會上一開場明確表示，「如果你們有任何和政治相關的問題，可以問WTA或大會，他們可以發給妳我之前準備好的答案。」

1月澳網 奪冠的莎芭蓮卡列溫布頓第2種子，2021年溫布頓和上月法網也打進最後4強，重返倫敦成為冠軍熱門之一。今年澳網和法網，她就曾缺席2場記者會，原因是談論到烏俄戰爭相關話題會讓她感覺不自在。

是否有什麼壓力讓白俄羅斯「一姊」做出如此開場聲明？「這是我個人決定。」莎芭蓮卡說。去年她因溫布頓取消俄羅斯和白俄羅斯選手參賽資格，沒能挑戰草地大滿貫金盃，自曝沒透過轉播關心賽事，她解釋說：「我感覺很糟，根本不想看比賽。」

今年溫布頓將於美東時間2日全面開戰，白俄羅斯和俄羅斯選手全面開放參賽，不過就和其他大滿貫相同，兩國的國旗、符號或標誌都不會出現在賽場。