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溫網官方畫像集結15球星 沒有「英國希望」墨瑞：根本災難

記者曾思儒／即時報導
溫布頓官方推特這張畫集結不同世代的15位球星，卻少了終結地主77年冠軍荒的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）。(取材自推特)
溫布頓官方推特這張畫集結不同世代的15位球星，卻少了終結地主77年冠軍荒的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）。(取材自推特)

年度草地大滿貫溫布頓7月3日正式開戰，官方上周釋出一張電腦繪圖的畫作，集結不同世代的15位球星，包括網壇「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic），但卻少了終結地主77年冠軍荒的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），墨瑞針對這幅畫更以「一場災難」來形容。

溫布頓發布這張作品時，墨瑞家人就已經忿忿不平，哥哥大墨瑞（Jamie Murray）認為此舉很「不尊重」，且畫作男、女比例失衡，同樣成討論話題。

剛在倫敦參加完一場表演賽的墨瑞，溫布頓開戰前也被問到對自己缺席的畫作看法，兩度打下溫布頓金盃的他形容，畫作根本是「一場災難」，且強調並非上面漏掉自己，而是其他的成員爭議。

畫作上，最顯眼的位置是西班牙「小球王」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利新星辛納（Jannik Sinner），2人在溫布頓都還沒特別戰績；兩位新星後，「三巨頭」費德勒、約克維奇和納達爾在階梯上談笑風生，另外10名選手位於後面到二樓。

15名在畫作中的選手，有6名女將，其中只有18座大滿貫得主艾芙特（Chris Evert）和「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）位在前11名選手中，另外4名女將，包括小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus Williams）序位都被放在倒數。

「這是場災難，不是嗎？不用我多說，看海報就很明顯。」墨瑞也提到，光是前面5名選手的選擇就讓這幅作品十分奇怪，「我想出現在上面的球員，該是有非凡的職業生涯，且在溫布頓有不可思議的功績，有些是史上最佳的幾名選手，對我來說，阿爾卡拉斯和辛納是很優秀的球員，但這些人都在他們之後，看起來很奇怪。」

墨瑞強調，他並不是很在意畫作上缺席，「沒有我當然不是問題。」但完全可以想像球迷看到這張畫時會覺得「有哪裡怪怪的」。

溫布頓 納達爾 約克維奇

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