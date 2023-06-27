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溫網／小蠻牛草地奪冠 溫網添信心…視約帥為最大熱門

記者曾思儒／綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返「世界球王」寶座。（新華社）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返「世界球王」寶座。（新華社）

剛在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，讓西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）25日重返「世界球王」寶座、擠下法網登頂的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），對下周開打的溫布頓注入一劑強心針。

阿爾卡拉斯最擅長的賽場是紅土，去年唯一參加的草地賽就是溫布頓，最終止步第四輪，今年帶著草地冠軍盃迎接溫布頓，且是以「球王」身分，將以溫布頓頭號種子身分挑戰金盃，呈現和去年截然不同氣象。

「這對我意義重大，第一次參賽就可以贏下這場不可思議的賽事，感覺不可思議。」決賽以兩個6：4拍下澳洲德米納爾（Alex de Minaur）的阿爾卡拉斯提到，這周讓自己明白，是有能力在草地賽場打出高水準的內容，且在每個比賽都能嘗到金盃滋味，感覺十分特別。

這座冠軍是「小蠻牛」本季第5冠，追平俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），並列今年男網最多冠選手。

阿爾卡拉斯年僅20歲，女王草地賽金盃入袋後，他在所有場地都有奪冠紀錄，生涯冠軍數也累積到第11冠；這座草地金盃也是他上月過20歲生日後的第一座金盃。

德米納爾提到，阿爾卡拉斯在草地的每一場都表現更好，反手削球的隱蔽性也好，加上具有威力的正手拍和發球，都是最終戰奪勝的元素。

至於下周開戰的溫布頓，阿爾卡拉斯也將以頭號種子身分出賽，但他仍強調，剛讓出球王寶座的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）才是冠軍最大熱門。

「我看了統計數據，約克維奇在溫布頓的勝場，比世界前20的球員都還高，我能說什麼？」阿爾卡拉斯還補充說，他還有注意到，約帥從2013年輸給英國選手墨瑞（Andy Murray）之後，這10年來在中央球場未嘗敗績，「這很瘋狂，但我希望有觀眾當後盾，有機會改變這項數據。」

阿爾卡拉斯的資訊沒有問題，約帥在溫布頓已打下86場會內勝利，其餘世界排名前20的選手合計也只有85勝，儘管約帥已經「高齡」37歲，仍有很高機會挑戰個人第8座溫布頓金盃。

雖稱約帥是奪冠頭號熱門，女王草地賽奪冠的阿爾卡拉斯仍為自己打氣，「像這樣的時刻，舉起金盃，對你幫助很多。回首看法網，結束的方式對我來說有些失望，我到這沒有絲毫信心，能看到自己打出高水準表現，對我是很特別的一件事。」

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返...
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返「世界球王」寶座。（新華社）

溫布頓 約克維奇 法網

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