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網球／日本網球王子錦織圭回歸 沉寂20個月復出奪冠寫歷史

聯合新聞網／ 即時報導
錦織圭。（路透）
錦織圭。（路透）

日本網球王子錦織圭近年飽受傷勢困擾，他沉寂20個月後重返賽場，奪下帕爾馬斯德爾馬挑戰賽冠軍，世界排名回到第492名。

錦織圭世界排名曾高居第4，他去年1月動髖關節手術，復健過程中又不幸傷到右腳踝，上次在ATP巡迴賽事出場已是2021年10月，上次奪冠則要追溯至2018年的布里斯本公開賽。錦織圭這次從挑戰賽等級出發，一路過關斬將、在決賽以6：2、7：5擊敗19歲美國小將麥可鄭（Michael Zheng）奪冠。

錦織圭賽後表示，「連打五場比賽，身體狀況都沒出問題，我不能再要求更多，希望能保持下去。」他也表示能拿下冠軍超乎預期，「我自己都不相信，還能打出這樣的成績，特別是決賽的表現，讓我找回挑戰大滿貫或公開賽的信心。」

同樣近年受傷勢困擾的英國希望墨瑞（Andy Murray）也在推特祝賀，「做得好錦織圭，在你的復出戰獲勝。」

錦織圭成為史上首位沒世界排名，卻能在挑戰賽奪冠的男單選手。他接下來將備戰美網，2014年他曾闖入決賽，也是生涯唯一1次闖進大滿貫決賽。

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