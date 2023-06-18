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網球／英國希望回來了 墨瑞草地賽有望「背靠背」奪冠

記者曾思儒／綜合報導
36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）挺進諾丁漢公開賽冠軍戰，有望連續拿下兩座草地金盃。（路透）
36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）挺進諾丁漢公開賽冠軍戰，有望連續拿下兩座草地金盃。（路透）

選擇跳過法網直接準備草地賽季，36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）有再好不過的開始，先在瑟比頓終結4年「冠軍荒」，本周再闖進諾丁漢公開賽最終戰，有機會連捧兩座草地賽冠軍，為下月登場的溫布頓注入強心針。

在此之前，墨瑞前一座冠軍已要回溯到2019年的安特衛普公開賽，瑟比頓公開賽他先為地主留下相隔7年的金盃，轉戰諾丁漢再過關斬將，17日以6：3、6：2拍下列第3種子的葡萄牙對手博爾熱斯（Nuno Borges），決賽將碰20歲的超級黑馬卡佐（Arthur Cazaux）。

卡佐世界排名僅181，諾丁漢從會外賽出發但連戰皆捷，成墨瑞最終戰對手，資歷豐富的「英國希望」說：「你到這來享受網球，但最終是想贏下冠軍。我和他（卡佐）前幾個星期一起練習過，他是很優秀的法國年輕好手，所以這對是很好的一場比賽。」

墨瑞2005年轉入職業，當時卡佐才3歲，不過對墨瑞來說，和小一輪選手對陣已經不是新聞，「我近期已經和很多年輕選手對陣，總是很難打，有些人我是第一次碰到，但我和他練習過，所以希望不會有太多意外。」

溫布頓7月3日點燃戰火，目前世界排名44的墨瑞希望能在「主場」大滿貫排上種子，草地賽場已拉出9連勝的他諾丁漢後就要到倫敦參加草地女王賽。

溫布頓 法網

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