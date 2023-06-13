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法網／約克維奇23大滿貫 納達爾讚：驚人成就

記者曾思儒／綜合報導
網壇兩大天王納達爾（左）與約克維奇（右）惺惺相惜。（路透資料照片）
網壇兩大天王納達爾（左）與約克維奇（右）惺惺相惜。（路透資料照片）

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因身體狀況缺席今年法網，最終由塞爾維亞老對手約克維奇（Novak Djokovic）登頂，奪下男網史無前例的第23座大滿貫，紀錄被超越的納達爾第一時間就送上祝福，恭喜約帥完成「驚人成就」。

約帥和納達爾原本以22座大滿貫金盃並列男網紀錄，約帥不只「超車」納達爾，且改寫原本納達爾保持的法網最年長冠軍紀錄，生涯第3度法網奪冠也成男網史上第一位完成4大滿貫至少3冠的「全滿貫」選手。

2005年後首度缺席法網的納達爾，在約帥奪冠的第一時間就透過社群獻上祝福，他寫到：「祝賀這驚人的成就。23是個幾年前根本不會去想到的數字，而你做到了！和家人及團隊好好享受吧！」

納達爾先前已預告，2024年可能就是職業生涯最後賽季，36歲的約帥則是繼續增加大滿貫，緊接著的溫布頓除了有機會追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）保持的8冠紀錄，也有機會追平女網傳奇寇特（Margaret Court）的24座大滿貫紀錄。

約帥曾在法網4度「銀恨」，3次輸在納達爾手中，另一次是敗給瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka），無怪乎他提到，法網是他生涯中最難拿下的大滿貫，「很多情緒都湧上心頭，場上和場外都是。」

納達爾 法網 社群

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