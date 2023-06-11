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法網／4年3冠 球后斯威雅蒂2連霸

記者劉肇育／綜合報導
波蘭世界球后斯威雅蒂完成法網女單2連霸。（美聯社）
波蘭世界球后斯威雅蒂完成法網女單2連霸。（美聯社）

法網女單冠軍賽9日登場，由挑戰連霸的波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰世界排名第43名、生涯首闖大滿貫決賽的捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），最終在經過三盤、166分鐘苦戰後以6：2、5：7、6：4勝出，完成2連霸。

來源：推特

過去3年已拿下兩座法網女單冠軍的斯威雅蒂，今年將挑戰2連霸與生涯第3冠，而她今年也展現絕佳狀態，不僅至今一盤未失，且每場比賽幾乎都是取得壓倒性的優勢。

至於過去法網最佳成績僅有打進到第3輪穆霍娃，則是在4強賽爆冷擊敗世界排名第2名的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闖進到大滿貫女單決賽。

兩人在決賽碰頭，斯威雅蒂也展現壓倒性實力，在首盤前3局賽事中，斯威雅蒂一路壓制穆霍娃，迫使穆霍娃不斷發生非受迫性失誤，讓斯威雅蒂開賽就取得3：0領先，不過穆霍娃再重新調整步調後也開始帶給斯威雅蒂壓力，尤其是在第5局一度逼出破發點，但最終仍是遭到斯威雅蒂化解，而斯威雅蒂也在第8局再度破發後，以6：2先下一城。

第二盤穆霍娃也愈來愈進入狀況，雖然在第二局就被斯威雅蒂率先破發，不過第5局也完成個人本場比賽第一次破發，之後更在第9、11局連續破發，取得6：5領先，並且在第12局成功保發，以7：5扳平戰局。

決勝盤穆霍娃乘勝追擊，開盤第一局就破發得手，一度取得2：0領先，不過斯威雅蒂也隨即回穩，在第4局回破發，第7局遭破發後，第8局又破發得手，最終斯威雅蒂在第10局靠著穆霍娃的再見雙發失誤破發，最終以6：4勝出，完成法網女單2連霸。

波蘭世界球后斯威雅蒂完成法網女單2連霸。（美聯社）
波蘭世界球后斯威雅蒂完成法網女單2連霸。（美聯社）

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