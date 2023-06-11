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法網／大滿貫紀錄召喚 約克維奇距歷史僅一步之遙

中央社／巴黎11日綜合外電報導
約克維奇離法網冠軍只差一勝。（新華社）
約克維奇離法網冠軍只差一勝。（新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）承認「締造歷史」一事縈繞在他腦海中，因為他今天在法國公開賽男單決賽迎戰挪威的魯德時，距離破紀錄的男子第23個大滿貫冠軍頭銜是這麼的觸手可及。

法新社報導，現年36歲的約克維奇，今天可在他法網的第7場決賽中寫下多個里程碑。除了打破他與西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）共同保持的22個大滿貫金盃頭銜外，他還可以成為法網最年長冠軍，也是唯一一位至少3次贏得所有4大滿貫賽事的人。

在女子選手中，只有寇特（Margaret Court）、葛拉芙（Steffi Graf）和小威廉絲（Serena Williams）等人能有此成就。

約克維奇表示，「我唯一能說的就是我非常專注，歷史總是縈繞在腦海中。」他是2016年和2021年的法網冠軍，也是法網93年來最年長的決賽選手。

約克維奇這回是第34次打進大滿貫決賽，他如果戰勝魯德（Casper Ruud），世界排名也將重回世界第一，擠下他在準決賽擊敗的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

約克維奇今天的勝利，將使他再次進入具有歷史意義的「年度全滿貫」（calendar Grand Slam）的中途點。「年度全滿貫」是指在同一年橫掃所有網球4大滿貫賽事，男子單打目前只有美國的巴吉（Don Budge）以及澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）完成過，且拉佛達成過2次，最後一次是在1969年。

約克維奇本有機會在2021年締造「年度全滿貫」，不過最終在壓力下於美國公開賽決賽輸給俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev），功虧一簣，現在他拒絕去想這些事，擔心重蹈覆轍。

約克維奇說，「我沒有在想年度全滿貫。我真的只是想著周日在巴黎這裡贏得另一個大滿貫冠軍，而且我知道我非常接近，我知道這種感覺。」 

約克維奇 法網 澳洲

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