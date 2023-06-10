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魯德連2屆晉級法網冠軍戰 對決約克維奇

體育新聞組／綜合報導
約克維奇與挪威網球好手魯德將爭法網冠軍。（，美聯社）
約克維奇與挪威網球好手魯德將爭法網冠軍。（，美聯社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）9日在法國網球公開賽男單四強賽，以3：1擊敗世界排名第一的西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）晉級冠軍賽；另一場挪威網球好手魯德（Casper Ruud）以直落三打敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），將與約克維奇（Novak Djokovic）爭冠。

挪威網球好手魯德。（路透）
挪威網球好手魯德。（路透）

36歲的約克維奇後勁十足，不但在本屆紅土大滿貫一路過關斬將，這場「世代之爭」更拒絕服老。一開賽底線抽球搭配吊小球，強壓年僅20歲的阿爾卡拉斯，第4局率先破發搶下首盤。儘管次盤尾段互破而丟掉，喬帥第3盤重整旗鼓，第3局關鍵破發，阿爾卡拉斯因為右小腿嚴重抽筋申請醫療暫停，重新上陣讓原本勢均力敵的對決意外走調，約克維奇形同一口氣橫掃6局拿下該盤，約克維奇以6：2、5：7、6：1、6：1打進冠軍戰。

約克維奇目前與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄，本屆目標是朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。

目前年僅20歲的阿爾卡拉斯，去年在美國網球公開賽男單奪冠，拿下生涯首座大滿貫賽金盃。

阿爾卡拉斯外號「小蠻牛」，被譽為納達爾的接班人。他去年美網封王後，成為1973年世界職業網球協會（ATP）排名創立以來最年輕的世界球王。

另一場比賽，挪威網球好手魯德（Casper Ruud）以6：3、6：4、6：0直落三打敗德國名將澤瑞夫，將與約克維奇爭冠。

去年法網失意者今職業生涯第四度對決，最終，魯德發揮強大的穩定力，三盤只被破1局下，最終只花2小時09分鐘就以直落三拿下勝利，魯德連兩屆晉決賽，近四個大滿貫賽第三度晉決賽，但今年法網則要與喬科維奇爭冠。

約克維奇 納達爾 德國

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