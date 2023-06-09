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法網／決賽戰穆霍娃 斯威雅蒂拚法網第3冠

體育新聞組／綜合報導
斯威雅蒂。（路透）
斯威雅蒂。（路透）

四年來第三次，斯威雅蒂（Iga Świątek）再度打進法網女單決賽。她8日在對陣14號種子瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）的比賽中打出兩盤截然不同的比賽，但仍以6：2和7：6（7）獲勝。將在10日與穆霍娃（Karolina Muchova）爭奪職涯第三個法網冠軍頭銜。

21歲的斯威雅蒂在第一盤展示其世界排名第一的能力，完全控制比賽節奏，不讓瑪伊亞有喘息的機會，只花了44分鐘就拿下第一盤。然而在第二盤，瑪伊亞很快就以2：1領先，取得領先優勢，而斯威雅蒂開始有些焦躁不安，擊球越線或掛網。但在1：3落後之後，她開始防守並贏得接下來三局，重新奪回領先優勢。

進入搶七是兩人激戰的最高潮，一個為延長比賽而戰，一個為結束比賽而戰。但斯威雅蒂在對戰1小時25分鐘後結束了比賽，贏得第二盤。

經過三個多小時的激動人心的對戰，本屆非種子球員捷克好手穆霍娃以7：6（5）、6（5）：7、7：5爆冷擊敗世界排名第二的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），將在她第一個大滿貫決賽中面對斯雅蒂。

在遇到26歲的穆霍娃之前，25歲的白俄羅斯選手莎芭蓮卡本屆法網還沒有丟過一盤，但身高完全一樣的穆喬娃總是能化解面對莎芭蓮卡咄咄逼人的攻勢，讓對手頻頻擊出非受迫性失誤，尤其是在搶七時。

第一盤穆霍娃在搶七贏得先機，莎芭蓮卡在第二盤還以顏色。第三盤穆霍娃似乎氣力放盡，讓莎芭蓮卡取得5：2領先，但莎芭蓮卡接下來接連出現失誤，讓穆霍娃縮小失分差距，甚至反敗為勝，拿下第三盤，晉級決賽。

一年前的法網公開賽，穆霍娃在第三輪扭傷腳踝被迫退賽。當時她腳上套著保護靴含淚離開球場。但在克服兩個充滿傷病的艱難賽季後，她不只是奮力回歸，更是開闢她職涯的新天地。

穆霍娃。（歐新社）
穆霍娃。（歐新社）

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