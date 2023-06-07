法網／去年韌帶撕裂休7個月 澤瑞夫重返4強寫勵志故事

德國名將澤瑞夫走過去年嚴重受傷，連兩年闖進法網4強。（Getty Images）

去年紅土大滿貫，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）最後一戰是坐在輪椅上離場，相隔一年他走過腳踝韌帶撕裂的嚴重傷勢，以6：4、3：6、6：3、6：4終結阿根廷「黑馬」埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry）的驚奇之旅，連兩年進入法網 4強。

澤瑞夫東京奧運 奪下金牌，同年美網打進4強，去年法網再闖4強，生涯排名更達到新高的世界第2，但面對「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）爭奪決賽門票時，澤瑞夫卻在第二盤腳踝「翻船」，直接坐上輪椅離場，韌帶撕裂傷勢讓他休息超過半年，直到今年1月才重返戰場。

正值巔峰卻遇大傷，目前世界排名27的澤瑞夫坦言，去年遭遇的嚴重傷勢讓他度過「生涯最辛苦的一年」，他說：「我熱愛網球，而這項運動和競賽都離我而去。我很開心能回到這個舞台，也很高興有再一次機會為決賽席位而戰。」

養傷長達7個月的澤瑞夫提到，剛復出的3、4個比賽，腳踝仍會感覺疼痛，無法隨心所欲，但有時疼痛也是一種對自己的提醒，「我想這時候也很重要。」再度回到紅土大滿貫，澤瑞夫強調法網向來是自己很重視的賽事，很開心再闖4強，「但當然，對我來說這項賽事還沒結束，我很開心到4強，但我也希望還有2場比賽能打，我也知道都不會是好打的比賽。」

今年法網男單4強凌晨已經全部出爐，第5度闖大滿貫4強的澤瑞夫將碰去年亞軍、挪威好手魯德（Casper Ruud），現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）爭另張決賽門票。