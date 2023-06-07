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法網／約克維奇大滿貫19連勝 4強戰小蠻牛

體育新聞組／綜合報導
新華社
新華社

法國網球公開賽男單6日進行八強賽，爭取衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）以4：6、7：6（0）、6：2和6：4獲勝。西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也戰勝對手，兩人將在四強會師。

3號種子約克維奇對陣11號種子俄羅斯選手卡恰諾夫（Karen Khachanov）；首盤比賽約克維奇似乎並未使出全力，以4：6先失一盤，這也是約克維奇本屆法網丟掉的第1盤。

來源：推特

約克維奇第二盤比賽逐漸找回感覺，儘管比分交替上升，但約克維奇占有優勢，特別是他在盤末的搶七局直接轟出7：0的比分，一舉鎖定勝局。

第三盤和第四盤，約克維奇都控制住場上局面，開局即大比分領先對手。卡恰諾夫沒再找到任何翻盤機會。約克維奇以6：2、6：4的比分連下兩盤，最終以3：1逆轉贏得比賽。

約克維奇大滿貫19連勝，在賽後表示，他一直在努力尋找自己的比賽節奏。他形容自己在這場比賽中慢熱，但還是成功取得了突破。他認為，這是法網四分之一決賽中可以預料到的大搏鬥。

20歲的頭號種子阿爾卡拉斯6日與希臘名將、賽會5號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪四強入場券。前兩盤，阿爾卡拉斯完全占據上風，以6：2、6：1連贏兩盤。

西西帕斯直到第三盤盤中才找到一些感覺，奮力追趕比分但為時已晚。阿爾卡拉斯則將比賽拖入搶七，以7：6（5）的比分再贏一盤，以3：0的總比分順利取勝。

約克維奇將在9日的四強遭遇阿爾卡拉斯量，勝者被認為將有更大機會問鼎本屆法網男單冠軍。

約克維奇晉級法網四強。（Getty Images）
約克維奇晉級法網四強。（Getty Images）

約克維奇 法網 俄羅斯

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