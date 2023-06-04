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法網／拍落4座大滿貫冠軍芭波絲 詹家姊妹闖16強

記者劉肇育／綜合報導
拍落4座大滿貫冠軍芭波絲，詹家姊妹挺進16強。（取材自Instagram）
拍落4座大滿貫冠軍芭波絲，詹家姊妹挺進16強。（取材自Instagram）

台灣網球女雙姊妹檔詹詠然／詹皓晴，在法網女雙32強賽遭遇匈牙利芭波絲（Timea Babos）／哈薩克丹妮莉娜（Anna Danilina），在首盤雙方就一路打到搶七的情況下，最終詹家姊妹仍是以7：6（7：3）、6：3直落二勝出，搶下16強賽門票。

這次法網名列女雙第14種子的詹家姊妹，在首輪遭遇西班牙、喬治亞聯軍波索娃（Aliona Bolsova）／卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova），於第二盤化解2個賽末點戲劇化逆轉勝出。

第二輪賽事則是遭遇曾在2019、2020年完成法網女雙2連霸的芭波絲以及她的搭檔丹妮莉娜，詹家姊妹在首盤再度陷入苦戰，第7局芭波絲／丹妮莉娜率先攻破詹家姊妹發球局，所幸下一局詹詠然／詹皓晴隨即還以顏色破發扳平比數，而雙方也一路拉鋸到搶七，詹家姊妹開局就打出4：0攻勢，最終也以7：3先下一城。

第二盤詹詠然／詹皓晴則是率先發動攻勢在第3局就搶先破發，並且在第9局對手發球局中，於第一個賽末點就成功攻破對手，最終就以6：3成功關門，繼2021年後再度攜手闖進到法網女雙16強，再拿一勝就將追平兩姐妹在2016年闖進8強的法網合拍最佳戰績。

法網 哈薩克

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