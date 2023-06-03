網球／約克維奇法網賽中挨噓聲 批觀眾「沒禮貌」

塞爾維亞網球名將約克維奇2日在法網取勝。(美聯社)

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽第三輪比賽中擊敗西班牙好手福基納。約克維奇在第二盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四起；他賽後批評觀眾「沒禮貌」。

約克維奇正朝向男單第23次大滿貫冠軍紀錄前進，同時爭取生涯第三個法網 冠軍。他今天以7-6（7/4）、7-6（7/5）、6-2擊敗世界排名第34的福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

約克維奇目前排在世界第三名，這是他連續14年晉級法網16強，下一戰對手將是秘魯選手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。

法新社報導，約克維奇在第二盤結束時因左大腿問題叫了醫療暫停，已看了三小時比賽的觀眾對此非常不滿。

36歲的約克維奇是評價兩極的網壇人物，有人鼓起諷刺的掌聲，也有人豎起大拇指。

他說：「我認為大多數人來這裡是為了享受網球，或支持某名球員，不過就是有些人喜歡對你做的每一件事發出噓聲。」

「我覺得這相當沒禮貌，坦白說，我不能理解。但這是他們的權利。他們花錢買票，可以為所欲為。」

「實際上，99%的時間我都會保持沉默，但有時我不同意，因為我覺得，當有人不尊重別人時，應該要有人回應他或她。」

美國網球選手弗里茲（Taylor Fritz）昨天擊敗了本屆賽事最後一名法籍選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），當時觀眾席也發出噓聲，弗里茲將食指放到嘴唇前，要觀眾安靜。

約克維奇被問及與巴黎球迷之間愛恨交織的關係時，回答說「時好時壞」。

多年來，巴黎球迷從不掩飾他們偏愛瑞士選手費德瑞（Roger Federer）和西班牙選手納達爾 （Rafael Nadal）。費德瑞已於2022年退役；納達爾今年為了養傷而缺席法網賽事。

約克維奇賽後受訪時說：「我早知道這會是一場艱難的體力戰。我們前兩盤就打了三小時。如果我輸掉第二盤，可能會打到五小時。」

他還說，福基納「是了不起的戰士，比賽中沒有太多弱點」，「但勝利就是勝利，我為自己今天的打法感到非常自豪」。