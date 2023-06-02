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網球／中國「小花」王欣瑜首闖法網32強 挑戰世界第1

新華社／巴黎1日電
中國網球選手王欣瑜首次打進法網打進32強。圖為她5月30日比賽照片。（新華社）
中國網球選手王欣瑜首次打進法網打進32強。圖為她5月30日比賽照片。（新華社）

本屆法網前，中國選手王欣瑜在今年參加了四站紅土賽事，每一站都是「一輪遊」。來到大滿貫賽場，王欣瑜終於找到了贏球的感覺，並且是連勝兩場，在1日直落兩盤淘汰瑞典選手皮特森（Rebecca Peterson）後，22歲的王欣瑜個人職業生涯首次在羅蘭‧加洛斯球場（Stade Roland-Garros）打進32強。

「前幾周都沒有怎麼贏球，但是上一周（斯特拉斯堡公開賽）贏了一場雙打，那種感覺很開心。當然，在大滿貫的舞台上，有那麼多好的選手，自己發揮得不錯，（贏球）會有一種特別的感覺。」王欣瑜賽後接受採訪時說。

與皮特森的這場女單第二輪比賽，王欣瑜贏得並不輕鬆，尤其是耗時1個半小時的第一盤，局分5:3領先時被對手連扳三局反以5:6落後。王欣瑜多次浪費盤點，又挽救盤點，最終在「搶七」大戰中以7:5勝出。

「感覺那時候好像時間有點暫停了，有一局特別長，5:6的時候我在接發球，但我感覺她的壓力可能比我大，因為我也一直在嘗試改變我的站位去影響她。」王欣瑜說的這一局，她在對手的發球勝盤局挽救了3個盤點，最後成功破發將這一盤拖入「搶七」。

第二盤，氣勢已經起來的王欣瑜始終占據主動，三次破發對手發球局，而自己只被破發一局，最終以6:2拿下比賽。

第一次在紅土大滿貫單打比賽中打到第三輪，王欣瑜即將面對的是現世界排名第一的波蘭名將斯維亞特克（Iga Swiatek），一位並不陌生的對手。兩人年齡相仿，青少年時代就曾交過手。2018年溫網青少年組比賽，兩人在女單半決賽中相遇，當時斯維亞特克以7:5和7:6（1）獲勝。

目前女網世界排名第一的波蘭名將斯維亞特克。圖為她1日比賽照片。（美聯社）
目前女網世界排名第一的波蘭名將斯維亞特克。圖為她1日比賽照片。（美聯社）

「因為我們一起打青少年比賽，然後也一直見到彼此就是在比賽，所以感覺會不一樣。和她打比賽就不像可能說打莎拉波娃（Maria Sharapova）或者打小威（Serena Williams）那樣的選手有一種敬畏的感覺。」王欣瑜說，「我記得2018年那場半決賽，那是一場非常精彩的比賽，我們兩個人都打得很好，而且從那屆比賽後，感覺她開始『起飛』了。」

剛剛過完22歲生日的斯維亞特克也記得那場比賽，在接受採訪時，這位賽會頭號種子、衞冕冠軍表示自己「當時贏得非常艱難」。

即將到來的這場比賽，將是兩人在成人組賽場上的首次較量。王欣瑜認為，和這樣世界上最頂級的球員去競爭，是一個很好的機會，更重要的是享受比賽過程。

除了在單打賽場上穩步前行，王欣瑜還一日「雙響」，在1日的女雙比賽中與台灣選手謝淑薇搭檔闖過首輪關。

瑞典 特拉斯 法網

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