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約克維奇科索沃發言惹議 不悔挺塞爾維亞 「這就是我的主張」

體育新聞組／ 綜合報導
約克維奇直落三挺進第三輪。（路透）
約克維奇直落三挺進第三輪。（路透）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在法網第二輪以7：6（7：2）、6：0、6：3拍下匈牙利好手弗索維斯（Marton Fucsovics），未受科索沃與塞爾維亞衝突引發的風波所影響。這是他連續第18屆參賽打進32強，繼續朝破紀錄的大滿貫男單第23冠邁進。

約克維奇首盤遭遇大麻煩，花費1個半小時才在搶七勝出，不過之後就壓著對手打，第二盤賞給對手貝果，最終用2小時44分鐘贏下比賽，他下一場將對上第29種子西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

約克維奇在比賽中脫衣服，胸前像磁片的東西被鏡頭捕捉到，成為球迷關注的焦點。約克維奇賽後受訪時開玩笑地說，「我從小就是鋼鐵人粉絲，所以想模仿他。因此我的團隊開發一種奈米科技裝置，幫助我打出最高水準，這是我最大的秘密。如果不這麼做，我可能無法在這裡。」

針對近期科索沃衝突發言爭議，約克維奇則重申，「我知道很多人會不同意，但事實就是如此。這就是我的主張，就這樣。」

此前，約克維奇在法網取得首勝後，曾用塞爾維亞語在現場攝影機鏡頭上寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」的文字。

科索沃北部最近爆發阿爾巴尼亞裔與塞爾維亞裔的衝突，約克維奇因為這段挺塞爾維亞的文字引發爭議。

約克維奇 亞裔 法網

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