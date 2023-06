法網／脫衣被發現胸前神祕裝置 約克維奇：想模仿鋼鐵人

塞爾維亞名將約克維奇 (Novak Djokovic)在法網 第二輪以7:6(7:2)、6:0、6:3拍下匈牙利好手弗索維斯(Marton Fucsovics),這是他連續第18屆參賽打進32強,繼續朝大滿貫男單第23冠邁進。

約克維奇首盤遭遇大麻 煩,花費1個半小時才在搶七勝出,不過之後就壓著對手打,第二盤賞給對手貝果,最終用2小時44分鐘贏下比賽,他下一場將對上第29種子西班牙選手福基納(Alejandro Davidovich Fokina)。

約克維奇在比賽中脫衣服,胸前像磁片的東西被鏡頭捕捉到,成為球迷關注的焦點。約克維奇賽後受訪時開玩笑地說,「我從小就是鋼鐵人粉絲,所以想模仿他。因此我的團隊開發一種奈米科技裝置,幫助我打出最高水準,這是我最大的秘密。如果不這麼做,我可能無法在這裡。」

針對近期科索沃衝突發言爭議,約克維奇則重申,「我知道很多人會不同意,但事實就是如此。這就是我的主張,就這樣。」

