法網／球后斯威雅蒂拚連霸 生日開門紅

世界球后斯威雅蒂法網首輪輕鬆過關。（歐新社）

今年將在法網 挑戰二連霸與個人第三冠的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），5月29日在女單首輪賽事以6：4、6：0輕取世界排名第70名的西班牙好手布薩（Cristina Bucsa），以第二輪門票歡慶自己的22歲生日，賽後她也直言今年法網自己確實感受到比以往更大的壓力。

過去三年已經兩度拿下法網冠軍及去年美網冠軍的斯威雅蒂，儘管才剛度過自己的22歲生日，不過她卻是現今唯一一位拿下過三座大滿貫冠軍，且仍活躍於網壇的女單好手，這也讓她每場比賽所受到的關注是不言而喻。

不過法網女單首輪賽事，斯威雅蒂卻遭遇亂流，在前5局賽事中兩度被對手破發，一度以2：3落後，不過在隨即調整自己的步調後，接下來的11局賽事她僅再讓布薩拿下1局，其中包括在第二盤賞給對手「貝果」，最終僅花75分鐘就搶下次輪門票，順利跨出二連霸的第一步。

談到開賽時所遭遇的亂流，斯威雅蒂說：「我確實感到更加緊張，但我設法扭轉局面，沒有去想那些可能會在第一場比賽讓妳感到困擾的事情。今年我確實感到更大的壓力，如果我說沒有就是在說謊，但我會努力應對它並打好比賽，身處在網球界中就必須做好這件事。」

而斯威雅蒂能在如此年輕的情況下就展現大將之風，也讓她獲得不少世界名將的稱讚，27歲的捷克名將同時也是2021年法網冠軍雷茨科娃（Barbora Krejcikova）就說：「我非常尊重斯威雅蒂，因為當我21歲時，我在這個網球圈中還是個包尿布的小嬰兒，而她已經取得主導地位，這真的太不可思議。」