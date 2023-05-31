我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

法網／約克維奇「黑粉」多 用Kobe名言勉勵自己：有人討厭你是好事

聯合新聞網／ 即時報導
約克維奇是研究中最不受歡迎球員。(新華社)
約克維奇是研究中最不受歡迎球員。(新華社)

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）是近代網壇代表人物，雖有不少粉絲，但同時存在眾多黑粉，世界運動網路（World Sports Network）最近一份研究顯示，約克維奇是社群媒體上收到最多負面留言的球員，他本人得知消息後不感到意外，反而引用NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）名言，「有人討厭你是好事。」

該研究指出，約克維奇在社群媒體有15％負面回應，臉書發文有11％球迷按「憤怒」。他理解為何會有這樣的數據，並在受訪時表示自己的看法。

「你知道Kobe說過什麼嗎？他說：『有人討厭你是好事，因為他們憎恨的事不是好的，而是最好的。』我不會討厭任何人，我如此教育孩子，仇恨是一種恐怖的情緒」約克維奇說。

約克維奇承認自己會犯錯，但總是在特定時間做到最好，「我犯下很多錯，但至少是真實的自己，無論如何，我寧願做自己，也不願隨波逐流。」

近日科索沃北部的塞爾維亞裔民眾，抵制地方選舉，還攻擊北約維和部隊，造成十多名士兵受傷。約克維奇首輪獲勝後，在鏡頭前寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，應停止暴力」，引發爭議，但他表示自己不會害怕，無論是否被罰，他都會這樣做。

約克維奇 社群媒體 亞裔

上一則

NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…

下一則

法網／納達爾接班人 西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯晉32強

延伸閱讀

法網／大爆冷…網壇2哥輸排名172 梅德維夫一輪遊

法網／大爆冷…網壇2哥輸排名172 梅德維夫一輪遊
黑粉大戰 「家有兒女」被惡意評分 網怒：太過分

黑粉大戰 「家有兒女」被惡意評分 網怒：太過分
法網／開賽3天最大冷門 梅德維夫首輪淘汰 輸給會外賽小將

法網／開賽3天最大冷門 梅德維夫首輪淘汰 輸給會外賽小將
法網／趁蠻牛養傷 約克維奇拚法網第3冠

法網／趁蠻牛養傷 約克維奇拚法網第3冠

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57
熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

2023-05-29 08:47

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行