法網／首輪淘汰 梅德維夫：不用再吃紅土了、很開心結束這一切

梅德維夫。（新華社）

梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在法網 首輪爆冷出局，卻很開心能擺脫自己不愛的紅土賽事，並看好世界排名172的對手魏德，能在年底衝進世界前30強。

世界排名第2的俄羅斯 好手梅德維夫，在法國網球公開賽男子單打首輪，以6比7（5/7）、7比6（8/6）、6比2、3比6、4比6敗給從會外賽打起，過去不曾在大滿貫賽事贏球的巴西球員魏德（Thiago Seyboth Wild）。

不過梅德維夫賽後說：「每次結束，我都非常開心。」

這是7度參加法網的梅德維夫，第5次在這項賽事的首輪遭到淘汰。

梅德維夫說：「我在比賽中滿嘴都是紅土，我很討厭那樣。我不知道誰喜歡吃到紅土，或想讓提袋、鞋子、襪子都是紅土。紅土球季過後，你可以全扔了。」

梅德維夫補充道：「可能有人喜歡吧，但我真的不愛。我很開心這結束了。」法網開打之前，梅德維夫上週在義大利 公開賽（Italian Open）勇奪生涯首座紅土賽事冠軍，也是他2023年賽季的第5座冠軍。

23歲的魏德這場比賽共有69個致勝球，是勝出關鍵。他第2盤要不是浪擲兩個盤末點，否則可能用不著花4小時15分鐘才取勝。

魏德說：「我第2盤時抽筋，沒辦法按我真正想要的方式發球。」他從2022年2月後就不曾在於主要賽事贏過球，直到今天才有了突破。

梅德維夫認為，魏德能以今天這場比賽的勝利為起點，迎來榮耀的時刻。

梅德維夫說：「如果他繼續照這樣打下去，今年底他會打進世界前30名。」

「我真的很希望他之後還能繼續有這樣的表現，否則我會很失望。」