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法網／希臘一姐首輪落馬 連2年輸同對手

記者曾思儒／綜合報導
法網首日就出現「爆冷」情況，名列女單第8種子的希臘「一姐」莎卡瑞被淘汰。（歐新社）
法網首日就出現「爆冷」情況，名列女單第8種子的希臘「一姐」莎卡瑞被淘汰。（歐新社）

法網首日就有大種子落馬！名列女單第8種子的希臘「一姐」莎卡瑞（Maria Sakkari），首輪和捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova）激戰兩盤後以6：7（5：7）、5：7吞敗，成今年紅土大滿貫最早出局的大種子。

莎卡瑞大滿貫最佳紀錄正是法網，她2021年打進紅土大滿貫4強，且當位列大滿貫種子選手時，首輪戰績是15勝1敗，不料今年滑鐵盧，歷時2小時6分鐘出局。

穆霍娃曾進入世界前20，目前排名43，雖沒排上種子但實力不容小覷；事實上，去年莎卡瑞法網第二輪止步，就是敗在穆霍娃手中，相隔一年雙姝提前到第一輪碰頭，勝家仍是穆霍娃。

「我在羅馬有很好表現，對我在紅土的信心當然有增加。」法網前在羅馬女網賽打進16強的穆霍娃也提到，訓練時自己感覺也很好，「我有先參加一些比賽，這很有幫助，我充滿自信，當然我知道我籤表很硬，這會是辛苦的一戰，的確也是，很開心我兩盤就解決了。」

這場勝利是穆霍娃生涯第8度擊敗世界前10的選手，其中5勝是大滿貫舞台；她大滿貫最佳成績是2021年澳網4強，另有2度打進溫布頓8強，今年要突破法網個人最佳的第三輪成績。

穆霍娃下戰將遭遇阿根廷女將波多諾斯卡（Nadia Podoroska），波多諾斯卡2020年也曾打進法網4強，今年首輪輕鬆以6：0、6：2拍下持外卡的地主龐切特（Jessika Ponchet）。

法網 澳網 溫布頓

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