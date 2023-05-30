法網／趁蠻牛養傷 約克維奇拚法網第3冠

塞爾維亞名將約克維奇尋求生涯第23座大滿貫。（美聯社）

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Dokovic）29日在法網 中央球場迎接今年首戰，面對世界排名百名外24歲的美國科瓦塞維奇（Aleksandar Kovacevic），約帥第三盤雖兩度遭破發、被逼到「搶7」，仍以6：3、6：2、7：6（7：1）拿下勝利。

尋求生涯第23座大滿貫的約帥是兩度法網冠軍，是「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）2005年到2023年幾乎包辦所有冠軍下，唯一兩度在法網登頂的選手，尤其今年納達爾因傷無緣衛冕，讓約帥奪冠呼聲更高。

去年高捧法網破紀錄第14冠的納達爾，因髖部傷勢無法挑戰連霸，使男單進入戰國時代，今年澳網打下個人第22冠的約克維奇、現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都成法網奪冠熱門，約帥更有機會挑戰男網破紀錄的第23座大滿貫金盃。

今年納達爾無緣衛冕，2016、21年捧冠的約克維奇形容這是法網和網壇巨大損失，但他不會想念這位難纏對手，「比賽進入戰國時代，大家都有機會問鼎金盃。」

面對首度在大滿貫登場的科瓦塞維奇，約帥沒給對手太大機會，前兩盤在沒有出現任何破發點的強勢演出下取得盤數「聽牌」優勢，第三盤的自己第一個發球局又瓦解3次破發危機，儘管第6局首度遭破，第10局又遭破發，但他也兩度破了對手發球局，讓戰局進入「搶7」。

約帥「搶7」先連拿3分，科瓦塞維奇第4分雖分數破蛋，但仍無法突破約帥，讓約帥最後以一記致勝球迎接勝利，直落3迎接首勝。