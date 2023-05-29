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法網／「才不想念納達爾」約克維奇紅土要拚封王紀錄

記者曾思儒／即時報導
約克維奇與納達爾。 (取材自推特)
約克維奇與納達爾。 (取材自推特)

年度紅土盛事法網點燃戰火，但衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前舉行記者會宣布，因髖部傷勢復原不及，確定無法挑戰連霸，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Dokovic）成「三巨頭」唯一參賽者。今天將迎接首輪賽事的他坦白說，並不會想念「西班牙蠻牛」，尤其是法網。

「納達爾沒參賽，對網球是巨大損失，對法網也是，因為他是取得這項賽事史上最佳成績的選手，所以，當然，比賽進入戰國時代，大家都有機會問鼎金盃。」以第3種子參賽的約克維奇在法網官方記者會上說。

約克維奇目前以22座大滿貫和納達爾並列男網第一，在「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）去年退役、納達爾目前受傷勢所苦下，小約成法網奪冠熱門之一，曾在2016年和2021年奪冠的他也誠實說，不會想念納達爾。

「我的意思是，我不喜歡看到他在法網籤表裡，我在法網碰到他並沒有太多成功的對戰紀錄。」小約提到，雖曾在法網兩度打敗納達爾，但必須投入所有心力在場上才有機會奪勝，且整體仍是輸多贏少，「所以我知道任何地方遇到他都很難打，全世界都是，尤其是這裡。」

納達爾和小約生涯對戰共59次，光是法網就交手過10次，納達爾取得8勝2敗絕對優勢，包括最近一次交手的去年法網8強賽，當時納達爾4盤拍下小約，最後更高捧生涯第14座法網金盃。

少了紅土賽場最大勁敵，年初澳網再登頂的小約成奪冠熱門之一，他若順利封王奪下第23座大滿貫，就會超越納達爾，成為男網史上第一人。

法網 納達爾 約克維奇

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