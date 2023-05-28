法網／烏俄戰爭延燒 烏女將落敗拒絕握白俄對手遭噓

烏克蘭選手柯莉塞娃（Marta Kostyuk，左）賽後拒絕和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka，右）握手，遭球迷報以噓聲。 （歐新社）

烏俄戰爭已超過一年，戰事仍未平息，國家間的對立關係到正式開戰的法網 也延續，烏克蘭 女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）首輪敗給白俄羅斯 名將莎芭蓮卡 （Aryna Sabalenka）後拒絕握手，受到球迷噓聲以待，柯莉塞娃之後也反擊，稱球迷的應該對無理舉動感到「尷尬」。

去年溫布頓禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，引發軒然大波，另外三大滿貫並沒對俄羅斯和白俄羅斯，但兩國選手出賽時不會出現國旗、國家名稱等標示，今年也延續同樣方式。

今年澳網首度在大滿貫登頂的莎芭蓮卡，法網首日賽程登場，她以6：3、6：2拍下柯莉塞娃，踏出挑戰連兩座大滿貫金盃的第一步，但柯莉塞娃賽後避開例行的握手環節，讓現場有些尷尬，還有球迷送上噓聲。

俄羅斯剛對烏克蘭首都基輔發動「最大規模」的無人機夜襲，柯莉塞娃的父親和祖母就居住在基輔，她除明確說「我不尊敬她（莎芭蓮卡）」，賽後受訪也表示，沒預期觀眾會對自己倒喝采。

「今天發生的事情，我必須說超乎預期，但我沒什麼反應。人們該為自己感到尷尬，但這並非我的決定。」柯莉塞娃表示，若是戰爭已結束，球迷要噓聲她沒意見，但現在時空背景下，相信球迷並不會對自己無理舉動感到真的開心。

莎芭蓮卡表示，她能理解對手舉動，這場比賽對情緒上十分不容易，「這世上沒有俄羅斯或白俄羅斯選手支持這場戰爭，沒有人。我們怎麼可能支持戰爭？沒有正常人會支持。」莎芭蓮卡強調，她也十分希望戰事結束，遺憾掌控權並非在自己手中。