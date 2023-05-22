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網球／拍下頭號種子 詹家姊妹闖8強預約對決謝淑薇

記者曾思儒／即時報導
詹詠然（右）和詹皓晴史特拉斯堡女網賽拍下頭號種子，晉級8強。（圖／劉雪貞提供）
詹詠然（右）和詹皓晴史特拉斯堡女網賽拍下頭號種子，晉級8強。（圖／劉雪貞提供）

台灣女網姊妹檔詹詠然／詹皓晴，法網前傳出捷報，姊妹倆在史特拉斯堡女網賽首輪力退頭號種子組合美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），晉級8強，有機會和另名台灣好手謝淑薇上演「寶島內戰」搶4強門票。

詹家姊妹和對手今年已交手兩次，雙方各拿一勝，今天凌晨的第3度對決詹家姊妹首盤把握住第10局的破發機會，以6：4先下一城。

第二盤頭號種子率先破發，詹家姊妹雖也兩度突破對手發球局，但自己發球局4度遭破，以3：6讓出，比賽進入「超級搶10」。

決勝盤前段打得拉鋸，詹家姊妹4：4時先連拿3分拉開差距，再率先取得9：5的「賽末點」，最終在第3個結束比賽的機會兌現勝利，以10：7晉級8強。

史特拉斯堡女網賽是法網前的熱身賽，屬於WTA 250系列，總獎金25萬9303美金，詹家姊妹雙打率先勝出，接續包括謝淑薇和中國21歲小將王欣瑜聯手的海峽組合，吳芳嫺和印尼裔澳洲籍的維基克（Olivia Tjandramulia）也將上陣搶勝。

澳洲 特拉斯 法網

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