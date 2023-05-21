我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯爺Yeezy聯名商品 愛迪達月底前清倉…價值逾10億

香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散

網球／「愛司女王」羅馬登頂 芮芭奇娜成法網冠軍大熱門

記者曾思儒／即時報導
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜在羅馬女網賽封后。(歐新社)
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜在羅馬女網賽封后。(歐新社)

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）法網前再度迎接金盃，羅馬女網賽她致勝球全面輾壓烏克蘭對手卡卡利妮娜（Anhelina Kalinina），加上對手第二盤第2局沒打完就決定棄賽，讓她迎接年度第2座WTA 1000分等級的大賽金盃。

芮芭奇娜是去年溫布頓女單冠軍，今天首盤以6：4先下一城，且對手第2盤就因左大腿受傷決定退賽，讓她在印地安泉女網奪冠後再登頂。

草地、硬地加上法網都有大賽登頂紀錄，芮芭奇娜說：「我所有場地都能有好表現，或許打紅土時，我身體必須做更多準備，或許要多準備一些。」

除了兩場千分大賽登頂，芮芭奇娜今年邁阿密也打進決賽，只差1勝就能包辦「陽光雙冠」，今天雖受雨神攪局影響決賽進行，最終仍高捧金盃，「我能維持在這樣的水準，我以自己為榮。」新科冠軍提到，能感受到自己在紅土的進步，身體上也是，「我認為也還有很多進步空間。」

受雨勢影響，這場女單決賽當地時間將近晚上11點才開打，卡卡利妮娜第二盤第2局才打完一分就請防護員進場，檢查左腿狀況後含淚選擇退賽。撇除自己身體狀況，卡卡利妮娜提到，芮芭奇娜的發球球速快速，製造致勝球的能力是巡迴賽中數一數二，「每個人都能在巴黎捧冠，但她有絕佳機會，我也確定若她持續如此，或許會成為新的世界第一。」

兩位女將的背景有些恩怨情仇，卡卡利妮娜的家鄉被俄羅斯攻擊，而芮芭奇娜就是出身自莫斯科，直到2018年才轉擊到哈薩克。

哈薩克 法網 烏克蘭

上一則

NBA／穆雷37分率金塊3連勝聽牌 湖人再輸就淘汰

延伸閱讀

網壇震撼彈…納達爾退出今年法網 明年恐退休

網壇震撼彈…納達爾退出今年法網 明年恐退休
納達爾宣布不參加法網 2024年可能退休

納達爾宣布不參加法網 2024年可能退休
網球／大爆冷…網壇二哥小蠻牛 輸給世界排名135

網球／大爆冷…網壇二哥小蠻牛 輸給世界排名135
挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

熱門新聞

季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

2023-05-19 23:46
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。（美聯社）

NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊、湖人各拚「獨家成就」

2023-05-14 00:47
湖人總教練漢姆。（Getty Images）

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

2023-05-16 08:37
穆雷第四節獨拿23分，引領金塊逆轉秀。（路透）

NBA／穆雷第4節大爆發轟垮湖人 金塊逆轉奪西冠2連勝

2023-05-18 23:31
詹姆斯18日在比賽中使出反手大風車扣籃，卻罕見失手。(美聯社)

NBA／詹皇反手扣籃竟「放槍」 八村壘露出尷尬笑容

2023-05-19 08:44

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外