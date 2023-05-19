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網壇震撼彈…納達爾退出今年法網 明年恐退休

體育新聞組／綜合報導
西班牙網球名將納達爾召開記者會宣布退出本屆法網賽事。（Getty Images）
西班牙網球名將納達爾召開記者會宣布退出本屆法網賽事。（Getty Images）

法國網球公開賽將於28日點燃戰火，但衛冕冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）18日舉行記者會宣布，因髖部傷勢復原不及，確定無法挑戰連霸，溫布頓也無法與會，且明年可能就會高掛球拍。

納達爾召開記者會宣布無緣法網的消息，今年缺席所有紅土賽事的他表示，1月澳網受到的髖部傷勢雖有進步，團隊也非常努力每天訓練，試著朝幾個目標前進，但最終仍沒辦法參加法網。

「經過那麼多年在那出賽，你可以想像做出這決定對我有多困難。這並不是我做的決定，而是我身體的決定，接下來幾個月我也不會出賽。」去年在巴黎捧起破紀錄第14座法網金盃的納達爾說。

36歲的納達爾生涯累積22座大滿貫，和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Dokovic）並列男網第一，他表示已盡一切努力，但仍沒找到參加法網的解決方法。

何時能回歸？納達爾現在也沒明確答案，他說：「我需要停下來一陣子，不知道是否還能回歸訓練，我無法預測未來。」

納達爾的發言，代表除了法網，7月3日開戰的溫布頓也不會參加，且還暗示2024年可能是自己職業生涯最後一個賽季。

據了解，納達爾2005年生涯首度參加法網，就一鳴驚人，一路過關斬將，在準決賽擊敗費德勒（RogerFederer），以新人之姿成功拿下冠軍。

他生涯18次征戰法網，戰績112勝3負，拿下14座冠軍，自1800年代以來任何大滿貫賽事男女選手從未有過如此輝煌紀錄。

西班牙網球名將納達爾召開記者會宣布退出本屆法網賽事。（Getty Images）
西班牙網球名將納達爾召開記者會宣布退出本屆法網賽事。（Getty Images）

納達爾 法網 溫布頓

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