網球／羅馬名人賽超大冷門 世界第135擊落第2「小蠻牛」

匈牙利網球選手法比安。(路透)

網球羅馬名人賽爆出大冷門，世界排名高居第2、本季30勝2敗的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） ，第三輪遭世界排名百外的匈牙利黑馬法比安（Fabian Marozsan）以6：3、7：6（7：4）擊落，在最擅長的紅土賽場提前落馬。

阿爾卡拉斯前一站才剛在馬德里名人賽奪下本季第四冠，是即將登場的法網 奪冠大熱門，不料在羅馬滑鐵盧，他說：「我發生很多平常不會出現的失誤，當然這在網球場上會發生的事情，你必須去掌控它。」

曾登上「世界球王」寶座的阿爾卡拉斯也承認，對手表現讓自己驚奇，「他讓我在場上感覺很不舒服，一直保持積極。」

西班牙網球選手阿爾卡拉斯。(路透)

「他打出很高、很高的水準，如果他持續有這樣演出，他會再驚訝到下一個選手，我很確定他很快就會突破到前100，非常快。」阿爾卡拉斯說。

從會外賽闖關的法比安目前排名僅135，羅馬名人賽才是他第一場打到會內的千分等級名人賽，初試啼聲就一戰成名的他開心說，擊敗「小蠻牛」的心情難以言喻，「我非常、非常開心，我沒有想像到這些，昨晚對我來說像是場美證，現在這成真的，我真的非常、非常高興。」

成為羅馬名人賽大黑馬的法比安提到，原本比賽策略只是想打出些特別的內容，或許贏下幾局或是一盤，沒想到竟然是擊敗了世界第2，「一切都太完美了，觀眾、天氣、場地，很開心我完成任務。」