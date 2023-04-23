我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

影／加州迪士尼設施著火 「噴火龍」嚇壞民眾

高球／延長賽對決殷安琪 武柯慈拿下LPGA雪佛龍賽冠軍

中央社／台北24日電
越南裔武柯慈（Lilia Vu）23日拿下LPGA雪佛龍錦標賽冠軍。（美聯社）
越南裔武柯慈（Lilia Vu）23日拿下LPGA雪佛龍錦標賽冠軍。（美聯社）

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度五大賽首戰雪佛龍錦標賽今天落幕，華裔美籍的殷安琪（Angel Yin）和越南裔美籍的武柯慈（Lilia Vu） 打完72洞後，同為低於標準10桿的278桿，2人先在第18洞進行延長賽，武柯慈順利推進10呎的博蒂推桿，拿下生涯首場大賽冠軍，以及高達76.5萬美元獎金。

華裔殷安琪（Angel Yin）23日拿下LPGA雪佛龍錦標賽第二名。（美聯社）
華裔殷安琪（Angel Yin）23日拿下LPGA雪佛龍錦標賽第二名。（美聯社）

而台灣好手錢珮芸全場抓3博蒂、吞2柏忌還有1次雙柏忌，繳出73桿，並以4天高於標準5桿的293桿，並列第49名作收。

拿下冠軍的武柯慈談到最後的奪冠推桿時說：「我就是照我以往的節奏，判讀草紋、做好呼吸，因為我已經做過上百萬次那樣的推桿準備。」

這是武柯慈生涯的第2座LPGA賽事冠軍，賽後她也依照「慣例」跳水池慶祝。

來源：LPGA

而在首回合以67桿單獨位居領先的錢珮芸，在第2、3回合受到下雨補賽嚴重影響節奏，分別繳出74、79桿，幸好今天最終回合稍稍回穩，從第1洞出發的她，前9洞繳出38桿，轉場後先在第13洞抓博蒂，儘管第17洞吞下柏忌，但在最後的第18洞再抓博蒂，至少讓比賽有個完美結尾。

錢珮芸在今天的開球上球道率，總算找回高達92%水準，只可惜鐵桿失準，全場標準桿上球道率只有50%，失去太多抓博蒂的機會。

另一名台灣好手徐薇淩今天僅抓1博蒂，另吞下3柏忌和2次雙柏忌，繳出4天以來最高的78桿，讓她以並列第63名作收。

越南 華裔

上一則

NBA／雙探花合攻62分獵下老鷹 塞爾蒂克季後賽首輪聽牌

下一則

NBA／喊「不存在的暫停」險誤事 柯瑞：實在太粗心了

延伸閱讀

大莊家贊助Gabriella Then出任LPGA大使

大莊家贊助Gabriella Then出任LPGA大使
財經簡訊

財經簡訊
高球／潘政琮手腕傷癒復出 闊別5個月重返美巡賽

高球／潘政琮手腕傷癒復出 闊別5個月重返美巡賽
大莊家CM Pro-Am高球賽 華裔奪冠 LPGA球星雲集

大莊家CM Pro-Am高球賽 華裔奪冠 LPGA球星雲集

熱門新聞

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點