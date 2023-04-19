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網球／約克維奇手肘有狀況 備戰法網隱憂

記者曾思儒／綜合報導
約克維奇為法網準備，他透露手肘狀況並非最佳狀態。（Getty Images）
約克維奇為法網準備，他透露手肘狀況並非最佳狀態。（Getty Images）

蒙地卡羅名人賽提早出局，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）轉戰巴尼亞盧卡繼續為法網準備，他透露手肘狀況並非最佳狀態，但仍會盡力找到解決方法。

簽證問題缺席北美「陽光雙賽」印地安泉和邁阿密名人賽的約帥，紅土賽季再登場，但蒙地卡羅名人賽第三輪就出局，敗給義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

本周以巴尼亞盧卡公開賽頭號種子身分再登場，約帥坦言手肘有些狀況，「我的手肘並非在最佳狀態，但已經足夠準備第一場比賽。」約帥還提到，網球運動最棒的事情就是每周都是新的開始，會有新的機會證明自己，「我會向前邁進，翻開新的一頁。」

輸給穆塞蒂的3盤比賽，約帥被破發8次，他不諱言對蒙地卡羅名人賽的結果很不滿意，「不過從我落地後，我能感覺到巴尼亞盧卡的歡迎，有很多正面的能量和情緒。」

首輪輪空的約帥，在巴尼亞盧卡的首戰將遭遇年僅18歲的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）；范阿斯切首輪以1：6、7：6（7：4）、6：4逆轉瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），取得挑戰球王的機會。

年紀長對手不只一輪，約帥明確說對范阿斯切並不熟悉，「我以為瓦文卡會贏下比賽，我有看到阿斯切比賽但沒看太久，他是真正的鬥士，沒人該被低估。」

范阿斯切目前世界排名87，他形容能和約帥對戰是種榮幸，「他是貨真價實的冠軍，不只是網球，是整個體育圈都是。這將會是不可思議的比賽，我知道我必須盡一切力量去取得勝利。」

義大利 簽證 法網

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