網球／蒙地卡羅賽輸到懷疑人生 墨瑞想放棄紅土賽季

「英國希望」墨瑞在今年蒙地卡羅名人賽首輪敗給澳洲好手德米納爾，自己形容打到懷疑人生。（Getty Images）

紅土球場本來就不是「英國 希望」墨瑞（Andy Murray）擅長的場地，今年蒙地卡羅名人賽更打到懷疑人生，自己形容首輪敗給澳洲 好手德米納爾（Alex de Minaur）的比賽是「生涯最慘比賽之一」，讓他思考是否要放棄接續的紅土賽季。

目前世界排名54的墨瑞，首度和排名19的德米納爾碰頭，戰況一面倒，墨瑞一下場就連輸4局，最終以1：6、3：6出局，吞下近期的3連敗。

前一站在邁阿密名人賽也是「一輪遊」，墨瑞坦言心情不好受，「誠實的說，我很失望，因為我上周練習感覺很好。顯然我對紅土賽季第一個比賽沒有太高期待，但當你做了許多努力，但表現出這樣的結果，讓人士氣低落。」

「我必須和團隊好好思考，以及我要在這做些什麼。」墨瑞說。

2016年雖打進過法網 決賽，墨瑞在紅土賽場的勝率仍不及硬地和草地，去年他就曾考慮跳過歐洲的紅土賽事，專注在擅長的草地比賽，不過在身體感覺良好下仍參加了馬德里名人賽，且打下2勝，今年又為紅土訓練了幾周，但蒙地卡羅卻遭受打擊。

「當然可以輸球，今年我也輸掉幾場比賽，但更重要的是我在場上的感覺，這並不好玩。」墨瑞也提到，根據現在規則，後續的馬德里名人賽和羅馬名人賽期間，他不能參加層級較低的挑戰賽，因此只有參加或放棄兩種選項，而自己狀態在印地安泉名人賽後下探到谷底，讓他決定好好思考下一步。