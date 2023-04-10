老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

黃金年代拍賣 公司今天說，高球 名將老虎伍茲 在1997年美國高球名人賽最後一輪中送給年輕球迷的高爾夫球，以6萬4124美元拍出。

老虎伍茲（Tiger Woods）在第5洞吞下柏忌，並將球交給當時年僅9歲的耐克森（Julian Nexsen）。這家拍賣網站說，當耐克森在3月27日拍賣這顆印有「老虎」字樣的Titleist牌高爾夫球時，競標起價為500美元。

當時21歲的老虎伍茲在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。

黃金年代拍賣公司（Golden Age Auctions）說：「除非老虎伍茲本人或他的球童柯旺（Fluff Cowan）故意從這個歷史性的最後一輪中保存了一個球（我們對此表示懷疑），否則這可能是老虎伍茲第1次大滿貫賽事冠軍最後一輪中唯一獲確認的高爾夫球。」

黃金年代拍賣公司說，「數十人」目睹老虎伍茲將球交給耐克森的那一刻。華盛頓時報（Washington Times ）也在第2天報導了這條新聞。

耐克森簽署一份法律聲明，證明這顆高爾夫球的真實性以及他與老虎伍茲最後一輪互動的故事。

Heritage Auctions說，一個老虎伍茲的簽名球去年11月以創紀錄的18萬6000美元拍出。老虎伍茲在1996年的職業錦標賽首秀中用這個球打出了一桿進洞。