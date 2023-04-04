網球／梅德維夫稱霸邁阿密 今年第4冠

梅德維夫拿下邁阿密名人賽冠軍。（路透）

維持今年高檔勝率，俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）2日在邁阿密名人賽以7：5、6：3拍下義大利 新星辛納（Jannik Sinner），迎接本季第4冠，且是連5站都打進最終戰，累積戰績是傲人的25勝24敗。

2019年梅德維夫曾創下連6站打進決賽的驚人成績，今年又有高檔演出，澳網 第三輪出局後連5站打下4冠、1亞，他認為今年狀況和4年前十分相似，「這是我打過最棒的開季，能得到那麼多積分不可思議，我非常高興。」

梅德維夫2019年的連6站決賽是從7月底開始，當時他連續打進華盛頓、蒙特婁名人賽、辛辛那提名 人賽、美網、聖彼得堡和上海名人賽最終戰，決賽勝率剛好一半，今年冠軍數更是快速累積，2日更新的世界排名也從第5上升到第4位。

決賽首盤一度申請傷停治療的辛納，4強賽歷經3小時馬拉松大戰擊敗西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），但2日沒能擋下梅德維夫熾熱狀態，他坦言一早起床就有些感冒症狀，但仍感謝球迷支持，「謝謝大家給我的能量，很可惜我沒能展現最佳狀態。」

這是梅德維夫和辛納第6度碰頭，辛納勝場還沒開張，年僅21歲的義大利新星坦言4強賽擊敗阿爾卡拉斯後心態有些鬆懈，但也知道決賽對手是從沒贏過的棘手對手，期待之後再度碰頭。